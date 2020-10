Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. hat ein neues Fördermitglied: die ACO Passavant GmbH mit Sitz im thüringischen Dermbach und hessischen Philippsthal. Die ACO Passavant GmbH ist ein Tochterunternehmen der ACO Gruppe, die ihren Hauptsitz in Rendsburg/Büdelsdorf (Schleswig-Holstein) hat. Das Familienunternehmen wurde 1946 gegründet. Heute hat es 35 Produktionsstandorte in 18 Ländern und beschäftigt 5.400 Mitarbeiter weltweit - davon 1.650 an den Standorten in Deutschland. Im Bereich "Haustechnik" verbindet ACO Entwässerungselemente zu nachhaltigen Lösungen für Privat- und Bürogebäude, aber auch für Großküchen, Hotels und Industriegebäude.



"Wir freuen uns, als Fördermitglied unsere Expertise und Erfahrungen in den Gremien des BTGA einzubringen" sagte Frank Lissy, Regionalverkaufsleiter der ACO Passavant GmbH. "Viele Themen, die der BTGA in seinem Fachbereich 'Sanitärtechnik' und im Arbeitskreis 'Building Information Modeling (BIM)' aktiv begleitet, passen zu den von uns entwickelten Lösungen. Hier wirken wir mit und unterstützen mit unserem Sachverstand die Arbeit des Verbands."



BTGA-Hauptgeschäftsführer Günther Mertz begrüßte das Fördermitglied: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der ACO Passavant GmbH und schätzen die Expertise, die sie als Industrieunternehmen in die BTGA-Organisation einbringt." Das Unternehmen ist bereits seit Anfang 2020 Fördermitglied; die Mitgliedsurkunde konnte Corona-bedingt erst bei einer Sitzung des Fachbereichs "Sanitärtechnik" des BTGA im September 2020 überreicht werden.