Simplex widmet dem neuen Regelsystem Secos gleich zwei Broschüren, die kostenfrei zum Download bereitstehen. Die ausführliche technische Broschüre ist speziell an Planer adressiert. Foto: Simplex Armaturen & Systeme GmbH

Mit dem „Simplex Energy Control System“ – kurz Secos – hat Simplex einen innovativen Systemverteiler für Flächentemperierungen auf den Markt gebracht. Er erfasst digital und dauerhaft gleichzeitig den Volumenstrom und die Temperatur des Heizmediums und gleicht die einzelnen Heizzonen vollautomatisch ab. In zwei Broschüren stellt das Unternehmen aus dem Allgäu seine Produktneuheit nun vor: Ein kompakter Sechsseiter fokussiert sich auf die wichtigsten Features und Vorteile. Detaillierte Informationen bietet dagegen die technische Broschüre mit über 40 Seiten. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik des hydraulischen Abgleichs finden interessierte Planer alle Produkteigenschaften übersichtlich aufgeführt. Alle Mehrwerte der Lösung hinsichtlich der erzielbaren Energieeinsparungen und Einsatzmöglichkeiten im Einfamilienhaus- und Geschossbau werden mit vielen Illustrationen anschaulich dargestellt. Darüber hinaus bietet die technische Broschüre Wissenswertes zur Installation, zur Einbindung der Software Flamconnect und zur Integration des Secos in die Gebäudeleittechnik oder das Smart Home. Hinzu kommt eine Übersicht des umfangreichen Zubehörs wie Verteilerschränke oder Raumthermostate. Ein Produktkonfigurator vereinfacht den Bestellprozess. Die Broschüren stehen auf der Simplex-Website zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Kompakte Broschüre hier herunter laden



Technische Broschüre hier herunter laden