Für seine neue Position bringt Jörg Böhler langjährige Führungserfahrungen im Vertrieb auf Handels-, Industrie- und Zuliefererseite mit. Das damit einhergehende Verständnis für die Bedürfnisse von Industrie und Handel sowie tiefe Produkt- und Marktkenntnisse im Küchenbereich bilden optimale Voraussetzungen, um die GARANT Verbandsdienstleistungen von der Industrie über den Handel bis hin zum Endkunden bedarfsorientiert und zielgerichtet weiterzuentwickeln.

Den Grundstein für seine Karriere in der Küchenbranche legte Böhler mit einer kaufmännischen Ausbildung und einer technischen Zusatzausbildung im Bereich Holztechnik sowie der nachfolgenden, mehrjährigen Tätigkeit als Küchenfachberater im Einzelhandel. Daran anschließend erfolgte Mitte der 90er Jahre der Wechsel auf die Industrieseite. So war er elf Jahre für SieMatic als Gebietsverkaufsleiter, als Schulungsleiter und zuletzt als Verkaufsleiter Deutschland tätig, bevor er zunächst vier Jahre bei Lechner für Nord-/Osteuropa und dann weitere vier Jahre bei Warendorf Küchen für die Region D/A/CH den Posten des Vertriebsleiters besetzte. In den vergangenen fünf Jahren war Böhler als Niederlassungsleiter Deutschland auf Zuliefererseite beim Weltmarktführer für Beschlagstechnik Blum tätig.

Jens Hölper, Geschäftsführer der GARANT Gruppe, äußert sich entsprechend zufrieden: „Durch seine bisherigen beruflichen Stationen und Führungspositionen verfügt Jörg Böhler einerseits über die in unserer mittelständisch geprägten Küchenbranche so wichtige, breit gefächerte Branchenerfahrung, wie auch andererseits über den notwendigen strategischen Blick über alle Wertschöpfungsstufen hinweg. Gleichzeitig bringt er auch ein hohes Verständnis für die Herausforderungen des Küchenfachhandels im Tagesgeschäft mit. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jörg Böhler eine authentische und äußerst kundenorientierte Persönlichkeit für das GARANT Team gewinnen konnten.“

„Es freut mich sehr, mich in meiner neuen Position bei GARANT mit meiner langjährigen Branchenerfahrung intensiv einbringen zu dürfen, um gemeinsam mit dem Küchen Areal Team und unseren Partnern auf Industrie- und Handelsseite unsere Verbandsdienstleistungen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und damit einen nachhaltigen Beitrag für die Zukunftssicherung des mittelständischen Küchenfachhandels zu leisten,“ so Jörg Böhler.