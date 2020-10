Fehlercodes direkt entschlüsseln und Heizungsstörungen sicher beheben

Mit Stoercode reicht in der Regel ein einziger Termin beim Kunden vor Ort. Die App verrät Ihnen bereits bei Auftragsannahme, welche Ersatzteile Sie zur Entstörung benötigen. Eine sichere Lösung für Handwerker und Kunden.

Effizient und wirtschaftlich arbeiten

Eine Analyse des Herstellers der App zeigte, Nutzer der Stoercode-App sparen sich durchschnittlich 20 Minuten Arbeitszeit pro Auftrag. Abhängig vom Auftragsvolumen kommt so schnell ein bis zu 800,- Euro höherer Deckungsbeitrag zusammen – je Monteur je Monat.

Das Problem:

Wer kennt das nicht, „Error 36“ oder „F5“ oder Ähnliches blinkt auf dem Display der defekten Heizung. Auch von einem erfahrenen Monteur ist es zu viel verlangt, jeden Fehlercode zu kennen und zu wissen, wie diese Störung zu beseitigen ist – bei geschätzten 100.000 Störcodes über alle Hersteller, Heizungsarten und -modelle hinweg. Oft ist beim Kunden die Bedienungsanleitung nicht mehr vorhanden oder sie hilft nicht weiter. Aufwändige und Zeit raubende Rückfragen beim Hersteller werden nötig – und nicht einmal hier gibt es immer Gewissheit, dass von dort eine Lösung kommt. Schon gar nicht zu Notdienstzeiten am Wochenende oder nachts.

Die Lösung: Zugriff auf nahezu alle Störcodes über App und Internet

Eine Software-Anwendung nicht nur für den Internetzugriff über PC oder Notebook, sondern auch als Offline-App für alle Smartphones (Android, Windows und iOS). So kann der Monteur direkt im Heizungskeller alle wichtigen Informationen über sein Handy abrufen und den Defekt schnell und effizient beseitigen. Denn nicht immer kann man sich aufs mobile Internet verlassen. Die App eignet sich somit perfekt für unterwegs und im Heizungskeller, denn sie funktioniert zu 100% offline. Die andere Möglichkeit für noch mehr Kundenservice: Das Büro fragt den anrufenden Kunden gleich nach dem Fehlercode; so kann sich der Monteur optimal vorbereiten und gleich die richtigen Ersatzteile und Werkzeuge mitnehmen.

Ihr Zugang zum Portal

Das Stoercode-Portal ist nur für eingetragene SHK-Unternehmen zugänglich. Die Basislizenz für bis zu fünf Nutzer kostet monatlich regulär 58,00 Euro, für jede weitere Lizenz werden pro Nutzer monatlich 18,00 Euro fällig.

Ihr Vorteil als Kunde von Philipp Wagner GmbH – Sie profitieren von folgenden Sonderpreisen:

29,00 Euro für die Basislizenz für bis zu fünf Nutzern

9,00 Euro für jede weitere Lizenz

Außerdem wird ein Einstiegspaket angeboten, das für kleine Betriebe interessant sein kann. Sie erhalten hier für 9,90 Euro vollständigen Zugang zur Datenbank für 1 User jedoch mit abgespeckten Service-Leistungen.

Interesse? Lust auf den Sonderpreis für Wagner-Kunden? Alle Infos und eine direkt Anmeldemöglichkeit finden Sie auf www.stoercode.de/wagner/

Sie sind noch kein Wagner-Kunde? Dann können Sie sich hier registrieren: Zur Registrierung

Sie wollen den Print-Katalog anfordern?

Dann nutzen Sie folgenden Link: Zur Katalogbestellung

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!