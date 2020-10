KEUCO kann sich über drei Auszeichnungen freuen:

KEUCO wurde als „ Markenchampion“ in der Kundenbegeisterung von der „Welt“ mit dem Goldsiegel für die Nummer 1 der Sanitärtechnik ausgezeichnet.

die höchste Punktzahl in der Kategorie Bad und Sanitär. Der Spiegelschrank ROYAL LUMOS von KEUCO ist „Das beste Produkt 2020" in der Kategorie „Badezimmer" und erhielt den „Best of Interior Award 2020“.

„Die guten Bewertungen sprechen dafür, dass wir bei KEUCO als Marke fürs Bad positiv wahrgenommen werden und die Kunden mit unseren Leistungen und unserem Service zufrieden sind“, freut sich Hartmut Dalheimer, Geschäftsführer von KEUCO. Ein schönes Lob für alle Kolleginnen und Kollegen, die täglich mit ihrer Arbeit dazu beitragen, KEUCO als zuverlässigen Partner für Handel und Handwerk sowie für Kundinnen und Kunden zu etablieren.

„Die Welt“ Markenchampion in der Kundenbegeisterung

Die Tageszeitung „Die Welt“ hat Deutschlands beste Marken aus 218 Branchen mit einem Kunden-Votum ermittelt. Eine erfolgreiche Marke gibt ein rundum stimmiges Gesamtbild ab, das glaubwürdig und im weitesten Sinne originell und einzigartig ist. Ein dauerhafter Markenerfolg besteht darin, dieses Gesamtbild mit jeder einzelnen neuen Werbemaßnahme und jedem neuen Produkt, aber auch mit jeder unternehmerischen Aktivität zu unterstreichen und zu einem konsistenten Image zu verfestigen. Im besten Falle verfügt die Marke schließlich über so hohe Wiedererkennbarkeit, dass beliebte Werbeslogans oder Logos Einzug ins Gedächtnis halten. Dies ist bei KEUCO laut der Studie der Fall. Die KEUCO Markenaktivitäten der letzten Jahre sind erfolgreich von den Befragten wahrgenommen worden. Eine besondere Auszeichnung für ein mittelständisches Unternehmen wie KEUCO.

Ermittelt wurde die Markenbekanntheit per Kundenbefragung. Die entscheidende Frage: Bitte geben Sie an, ob die Marke KEUCO Sie persönlich begeistert. Die Befragten hatten drei Antwortmöglichkeiten: „Ja“, „Nein“ oder „Ich kann die Marke nicht beurteilen bzw. kenne die Marke nicht.“ Die Befragung erfolgte über ein Online-Panel mit über 600.000 registrierten Bürgerinnen und Bürgern. Grundsätzlich wurden pro Unternehmen max. 1.000 und min. 300 Stimmen eingeholt.

KEUCO kannten von den Befragten 63,4%. Somit erhielten wir Gold-Status als Nr. 1 in der Sanitärbranche.





„F.A.Z.-Institut“ Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit

Das F.A.Z.-Institut – ein Unternehmen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ – hat in einer Studie untersucht, welche Unternehmen in der Kundenzufriedenheit führend sind. Das Ergebnis: KEUCO steht für eine „Ausgezeichnete Kundenzufriedenheit“.

Produkte und Dienstleistungen setzen sich am Markt besonders dann gut durch, wenn sie eine hervorragende Zufriedenheit beim Kunden hervorrufen. Da mit Hilfe der Studie ausgezeichnete Zufriedenheit ermittelt werden sollte, flossen hierbei nur Treffer aus Foren, Nachrichtenbeiträgen und Blogs in die finale Punktwertung ein. Für diese Studie konnten gut 26 Millionen Nennungen zu den etwa 5.400 Unternehmen für den Untersuchungszeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 identifiziert und zugeordnet werden.

Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen.

KEUCO hat 100 Punkte erreicht und ist damit Sieger in der Kategorie Bad und Sanitär.





„Best of Interior Award 2020“: Der Spiegelschrank ROYAL LUMOS von KEUCO ist „das beste Produkt 2020" in der Kategorie „Badezimmer".

Bereits zum sechsten Mal hat der Callwey Verlag den Award „Best of Interior“ ausgelobt. Es ist der wichtigste Wohndesign-Award für Innenarchitekten und Interior Designer. Zusammen mit seinen Partnern Schöner Wohnen, Bund Deutscher Innenarchitekten, BOLD und Stein|Salon wurden herausragende private Einrichtungskonzepte gesucht. Neben den 40 besten Wohnkonzepten wählte die Jury in diesem Jahr erstmals auch Produkte des Jahres aus. In dreizehn Kategorien wurde jeweils eine Lösung des Jahres benannt und prämiert. KEUCO ist Sieger in der Kategorie „Badezimmer“.

Weitere Informationen: www.best-of-interior.com