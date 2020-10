Weiterhin „Wasser marsch!" heißt es in der „Litill Island - Hansgrohe Kinderwasserwelt" im Europa-Park in Rust. Mit ihrer Unterschrift verlängerten gestern die Vorstände der Hansgrohe Group, Hans Jürgen Kalmbach und Frank Semling, sowie der geschäftsführende Gesellschafter des Europa-Park Michael Mack, ihre Kooperation in der Kinderwasserwelt des Freizeitparks um weitere viereinhalb Jahre. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2010 begeistert die „Litill Island - Hansgrohe Kinderwasserwelt" auf rund 500 Quadratmetern im Isländischen Themenbereich junge Besucher aus aller Welt. „Bei Hansgrohe dreht sich alles um das Element Wasser. Daher liegt uns sehr viel am Fortbestand der Kinderwasserwelt, in der jährlich geschätzte 1 20.000 Kinder verschiedener Nationen das Lebenselixier auf spielerische Weise erkunden und schätzen lernen", so Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe Group. „Wir freuen uns sehr, dass auch künftig kleine und große Wasserratten in der Hansgrohe Wasserwelt in Rust auf ihre Kosten kommen werden."

Vertrauensvolle Partnerschaft

Und tatsächlich machen Rutsche, Pumpen und Klettergerüst sowie eine Entdeckerhöhle „Litill Island" zum perfekten Ort für neugierige Besucher aller Altersstufen. Das bestätigt auch der geschäftsführende Gesellschafter des Europa-Park, Michael Mack: „Unsere gemeinsame Kinderattraktion ist ein einzigartiges Projekt, welches hervorragend in den Isländischen Themenbereich des Europa-Park passt und seit über zehn Jahren großen Anklang bei unseren Besuchern findet. Wir sind stolz auf diese langjährige und starke Partnerschaft und freuen uns auch weiterhin auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hansgrohe." In der Tat war die Hansgrohe Kinderwasserwelt der Beginn einer vertrauensvollen Partnerschaft zwischen der Hansgrohe Group und Deutschlands größtem Freizeitpark. „Nicht nur ,Litill Island' bietet den Parkbesuchern ein spritziges Erlebnis. Auch in den nunmehr sechs Hotels des Parks und in der neuen Wasserwelt Rulantica machen Produkte der Marken AXOR und hansgrohe Wasser erlebbar", freut sich Frank Semling, Vorstand Operations/Arbeitsdirektor der Hansgrohe SE, über die Zusammenarbeit der beiden süddeutschen Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt.