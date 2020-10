Gebündelte Fachkompetenz von über 45 Herstellern und somit eine große Auswahl an Produkten und Dienstleistungen sowie kurze Wege sprechen für die Fachmesse, ,Das Bad Direkt‘. Eine gute Gelegenheit für Repabad, die Produktneuheiten in diesem messelosen Jahr vorzuführen. Die Besucher können gespannt sein, was das mittelständische Familienunternehmen präsentieren wird. Außerdem bietet Repabad stündlich Schulungen zum Thema , Perfekt abdichten ‘ an.

Neben den Neuheiten zeigt Repabad am 28.10.2020 von 09:00 bis 18:00 Uhr im Messecenter Rhein-Main, Wallau-Hofheim, das Repabad Komplettbad: Badewannen, Duschwannen, Keramikwaschtische und dazu passende Badmöbel sowie Wandpaneele und Spiegel. Auch die Wohlfühl-Ausstattungsoptionen für Dusche und Badewanne sind mit an Bord. Der Wunsch nach einem gesundheitsbewussten Leben nimmt, gerade in diesen besonderen Zeiten, bei vielen Menschen immer mehr Gestalt an. Um diesen positiv zu unterstützen, eignen sich die funktionalen , Mehrwert-Komponenten ‘ fürs Bad wie Massagesysteme für die Badewanne, Infrarot für Dusche und Dampfbad oder gleich ein Dampfbad mit all seinen wohltuenden Effekten wie Sole-Funktion, Aromatherapie, Farblicht, Nebeldüsen und Entertainment.