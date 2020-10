DELABIE schlägt - an modernen Orten des Lebens wie Museen, Restaurants, Firmensitzen, Flughäfen - eine notwendige Brücke zwischen Design, Architektur und Funktionalität.

Eine neue Erfahrung, die Leistung und Eleganz verbindet, wie mit dem neuen Materialfinish Chrom schwarz seiner Produktreihe elektronischer Armaturen BINOPTIC.

Eine komplette Produktreihe

Stand- oder Wandmontage, Mischbatterie oder Ventil, Einbau- oder Aufsatzbecken: für jede Gegebenheit gibt es eine passende Armatur aus der BINOPTIC-Reihe.

Spezifische Konzeption für den öffentlichen Bereich

Zahlreiche öffentlich-gewerbliche Sanitärräume haben sie bereits ausgewählt und installiert - der internationale Flughafen Abu Dhabi, der Incity Tower in Lyon, der Gemeindeverband Métropole Européenne de Lille, das neue Kulturzentrum Tai Kwun, der Majunga-Turm - die BINOPTIC ist eine Synthese aus ästhetischer Vielfalt und Funktionen, die speziell an den öffentlich-gewerblichen Bereich angepasst sind.

Ihre Konzeption aus 100 % Messing und Chrom schwarz ist widerstandsfähig gegenüber intensiver Nutzung.



Wasser- und Energieersparnis

Im öffentlich-gewerblichen Bereich kommt der Wasserersparnis eine besonders wichtige Rolle zu.

Die Armaturen werden intensiv genutzt und der Nutzer kann sich zuweilen als unachtsam erweisen (Nicht­schließen nach der Nutzung).

Die Durchflussmenge von 3 l/min und das automatische Schließen der BINOPTIC ermöglichen eine Wasserersparnis von bis zu 90 % im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen.

Die Durchflussmenge der BINOPTIC kann an die jeweilige Nutzung angepasst und auf 1,5 bis 6 l/min eingestellt werden.

Absolute Hygiene

Die berührungslose Funktionsweise unterbindet die Keimübertragung über die Hände.

Wenn eine Armatur nicht regelmäßig genutzt wird, stagniert das Wasser in den Versorgungsleitungen und Bakterien vermehren sich.

Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde die BINOPTIC mit einer Hygienespülung ausgestattet. Sie spült die Rohrleitungen automatisch alle 24 Stunden nach der letzten Nutzung.

Schon allein die Bauweise der BINOPTIC unterbindet Bakterienwachstum: Der Auslauf ist innen glatt und enthält nur ein geringes Wasservolumen.

Die batteriebetriebenen Ausführungen sind mit einem Magnetventil mit Kolben ausgestattet. Das in der Armatur enthaltene Wasser entleert und erneuert sich bei jeder Nutzung und Bakterien bleibt kein Rückzugsraum.

Begrenzte Instandhaltung und vereinfachte Wartung

Durch die verkalkungsarmen Lösungen (Strahlregler, Mechanismen) und Schutzfilter wird die Wartungshäufigkeit der BINOPTIC minimiert. Standardisierte Ersatzteile ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch durch die Wartungsfachkraft.

Die Elektronik-Box bietet Hilfe bei der Wartung durch eine Diagnose-LED. Die Funktionsteile (Batterien, Magnetventil) sind direkt ohne Demontage der Armatur zugänglich.

10 Jahre Garantie

Diesem Technologiebündel fehlt es an nichts; das Schöne und Nützliche wurden noch nie so gut kombiniert.

