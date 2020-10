Nach punktuellen Veränderungen in 2018 hat sich der Hersteller aus Ahlen entschieden, einen kompletten Neuaufbau seiner Seite www.herotec.de umzusetzen. Seit Anfang Oktober ist der neue Webauftritt nun online. Dargestellt wird nach wie vor alles, was für die Fachwelt von Interesse ist. Allerdings folgt die Website gestalterisch einem ganz neuen Konzept. Dafür hat sich das Unternehmen die Experten der Markenagentur Pilotfisch und der Last Waldecker PR sowie die Digitalagentur DNN Marketing ins Boot geholt.

Geboten wird viel, angefangen von Produktinformationen bis hin zu Downloads der wichtigsten Fachinformationen. Die benutzerfreundliche Menüführung verspricht eine intuitive Orientierung. Beispielsweise verbergen sich unter dem Reiter „Lösungen“ alle Produktgruppen, die herotec bereithält. Dazu zählen Brand- und Trittschallschutz, Renovierung, Ökologie, Trockenbau sowie der Trinkwasserbereich. Zudem gelangen Leser auf direktem Weg zu den neuesten Innovationen, wie dem tempusFLAT KLETT System. Auch die Optik hat sich u.a. dank des neuen Bildmaterials den modernen Trends angepasst. Damit ist die neue Homepage für alle Endgeräte optimiert und für die Zukunft bestens aufgestellt.

Weitere Informationen zum Sortiment rund um die Flächenheizung und -kühlung sind auf www.herotec.de zu finden.