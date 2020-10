Die neue Desinfektionsspender Säule von HEWI erfüllt den gestiegenen Hygieneanspruch in öffentlichen und viel frequentierten Bereichen. Die mobile Lösung für die Handdesinfektion erhöht die Hygiene in Eingangsbereichen von öffentlichen Gebäuden, Gesundheitsbauten sowie der Gastronomie und Hotellerie.

HEWI bietet mit der Desinfektionsspender Säule Gestaltungsoptionen und ermöglicht eine ästhetische Umsetzung der Hygienemaßnahmen in Eingangsbereichen und Lobbys. Die HEWI Designlinie ist in den Oberflächen Edelstahl und Pulverbeschichtung mit tiefmatter Oberfläche in Weiß, Grautönen oder Schwarz gestaltet.

Weitere Informationen zur Desinfektionsspender Säule finden Sie unter: www.hewi.com/de/mag/haendedesinfektion-im-eingangsbereich