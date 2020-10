In der Kategorie „Bad und Sanitär“ hat Oventrop das Qualitätssiegel „Höchste Reputation“ erhalten.

Der gute Ruf von Oventrop in der Branche bestätigt nun auch der FOCUS-MONEY DEUTSCHLAND TEST. In den Bereichen Management, Nachhaltigkeit, Produkt und Service, Leistung als Arbeitgeber und Wirtschaftlichkeit erzielte Oventrop Bestnoten.

Mit 100 Punkten erreichte Oventrop die Höchstpunktzahl und geht damit in der Kategorie „Bad und Sanitär“ als Branchensieger hervor.

Deutschlands größte Markenstudie „Höchste Reputation“ wurde gemeinsam vom Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY, DEUTSCHLAND TEST und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt. Die Bewertung erfolgte auf Basis von mehr als 18 Millionen Erfahrungsberichten, Kundenurteilen und Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Bewertet wurden insgesamt 5.000 Unternehmen aus mehr als 140 Branchen.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter freuen sich über das überragende Ergebnis und sehen die Auszeichnung auch als Bestätigung ihrer bisherigen Arbeit.

Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung, über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel.

Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.