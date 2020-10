BLACK SPIRIT

DELABIE schlägt – an modernen Orten des Lebens wie Museen, Restaurants, Firmensitzen, Flughäfen – eine notwendige Brücke zwischen Design, Architektur und Funktionalität.

Eine neue Erfahrung, die Leistung und Eleganz verbindet, wie mit dem neuen Materialfinish Chrom matt schwarz seiner elektronischen Armatur BINOPTIC.

Zahlreiche öffentlich-gewerbliche Sanitärräume haben sie bereits ausgewählt und installiert – der internationale Flughafen Abu Dhabi, der Incity Tower in Lyon, der Gemeindeverband Métropole Européenne de Lille, das neue Kulturzentrum Tai Kwun in Hongkong, der Majunga-Turm in La Défense – die BINOPTIC ist eine Synthese aus ästhetischer Vielfalt und Funktionen, die speziell an den öffentlich-gewerblichen Bereich angepasst sind.

BROSCHÜRE BLACK SPIRIT ANZEIGEN

BLACK BINOPTIC – Der Selbstläufer

Die Produktreihe BINOPTIC lädt mit einer Ausführung in matt schwarz in moderne Lebensräume ein. Aus 100 % schwarzem Chrom konzipiert, bietet sie eine optimale Widerstandsfähigkeit gegenüber intensiver Nutzung, eine Wasser- und Energieersparnis von 90 % sowie absolute Hygiene: berührungslose Funktionsweise, tägliche Hygienespülung gegen Bakterienwachstum, Auslauf mit glatten Innenflächen.

Diesem Technologiebündel fehlt es an nichts; das Schöne und Nützliche wurden noch nie so gut kombiniert.

BLACK is beautiful

Gehen Sie mit der Produktreihe BINOPTIC BLACK mit den Hygiene-Accessoires aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt schwarz aufs Ganze.

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage - Art. 512066BK

Für Flussigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung

Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - Art. 510622BK





Zu unserem Schwerpunktthema

Broschüre downloaden