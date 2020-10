„La dolce Vita“ – das süße italienische Lebensgefühl kommt ab sofort auch bei den Design-Heizkörpern der Vasco Group raffiniert zum Ausdruck. Gleich sechs neue Farben – Gold, Curry, Bronze, Pink, Silber und Pearl Beige – erweitern die bestehende Farbpalette auf insgesamt 56 Kolorierungen. Die neuen, von mediterranem Flair inspirierten Töne sorgen das ganze Jahr über für Toskana- und Mittelmeer-Feeling in Küche, Bad und Wohnzimmer. Individuell konfiguriert, wird jeder Design-Heizkörper zum stylischen Hingucker und kreativen Schmuckstück. Zugleich sorgt er für angenehme warme oder auch kühle Temperaturen im Wohnbereich. Den zahlreichen ästhetischen Kombinationswünschen sind keine Grenzen gesetzt: Design, Farbnuancen und Funktionsweisen aller Vasco-Modelle werden dem Anforderungsprofil und Einsatzort, der gewünschten Raumgestaltung und -atmosphäre angepasst.

Nachhaltige Fertigungsprozesse, technisches Finesse und eine straffe Formgebung kennzeichnen sämtliche Produkte, die es in der klassischen Variante, aber auch in einer elektrischen Ausführung gibt. Vom mehrfach prämierten Modell Beams Mono bis zum vielfach preisgekrönten Allrounder, dem Design-Heizkörper Oni, harmonieren alle Produkte mit eleganten und zeitgemäßen Inneneinrichtungen, Materialien und Farben.



Kombination von Know-how und Kreativität

Die innovativen Heizkörper werden am belgischen Stammsitz in Dilsen entwickelt. Inspiration für die außergewöhnliche Optik erlangen die Experten unter anderem auf internationalen Fachmessen – besonders in Italien, dem führenden Land für innovatives Design. Aus dieser Kombination von Know-how und Kreativität kreiert Vasco Heizungstrends für die Zukunft. Bestimmten in den zurückliegenden Jahren erdige Farben – wie beispielsweise matt-schwarz – das Interieur, läuten die Trendscouts nun den Farbwechsel zu Gold, Bronze und Silber ein. Diese „Edlen Farben – Noble Colours“ harmonieren noch besser mit den hochwertigen Design-Produkten des Vascos High-End-Segments. Alle neuen Nuancen – Gold, Curry, Bronze, Pink, Silber und Pearl Beige – sind im Handel erhältlich. Die Vasco-Farbpalette gilt auch für Brugman- und Superia-Flachheizkörper. Der Aufpreis für einen farbigen Heizkörper beträgt 15 Prozent des Bezugspreises. Für alle Vasco-Produkte gibt es auf die Lackierung und Wasserdichtigkeit eine Qualitätsgarantie von zehn Jahren.



Beratung online und vor Ort

Einen Überblick zu Sortiment und Farbtönen erhalten Installateure und Endkunden bei einem der zahlreichen deutschen Vasco-Händler. In Ausstellungen vor Ort können die Angebotsvielfalt der Heizkörper und der umfangreiche Farbenkatalog persönlich in Augenschein genommen werden. Eine erste Produkt-Recherche und die Suche nach einem Händler in der Nähe ermöglicht die Vasco-Homepage.

www.vasco.eu