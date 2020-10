Die Hansgrohe Aquademie in Schiltach nimmt nach Corona-bedingter Pause ihr umfangreiches Seminarangebot für Sanitärprofis, Badplaner, Innenarchitekten, Ausstellungsberater sowie Meisterschüler wieder auf. Termine für Präsenz- und Online-Veranstaltungen zu den Schwerpunkten „Badgestaltung und Design", „Sanitärtechnik", „Beratung und Verkauf" unter pro-hansgrohe.de/seminare. Copyright: Hansgrohe SE

Gerade in herausfordernden Zeiten schaffen Fachwissen und Fortbildung eine wichtige Grundlage, um Kundenwünsche individuell zu erfüllen, Aufträge zu sichern und den eigenen Erfolg zu stärken. Das Seminarprogramm der Hansgrohe Aquademie, dem Besucherzentrum der Hansgrohe Group in Schiltach, unterstützt hierbei alle Sanitärprofis, Badplaner, Innenarchitekten, Ausstellungsberater sowie Meisterschüler. Mit Online- oder Vororttrainings bietet der Armaturen -und Brausenspezialist aus Schiltach seinen Partnern gezielte Weiterbildung in den Schwerpunkten „Badgestaltung und Design", „Sanitärtechnik" sowie „Beratung und Verkauf". Detaillierte Informationen zu den Terminen 2020 und 2021, den Referenten, Inhalten und eventuellen Seminargebühren finden sich unter pro.hansgrohe.de/seminare. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse seminare @ hansgrohe.de.

Online-Seminare

Neuproduktvorstellung Pontos Wassermanagement

» Sicherheit für das komplette Leitungssystem

Termine: 21. Oktober und 16. November 2020, online von 16.00-17.00 Uhr

Reinigung und Pflege von Produkten

» Reinigungsmittel, Dosierung und Tests

Termine: 26. Oktober und 17. November 2020, online von 16.00-17.00 Uhr

Sanitärtechnik

Grundlagenseminar

» Das 1x1 der Sanitärtechnik für Kundengespräche

Termin: 10. November 2020, Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Vertiefungsseminar

» Vertiefendes Wissen zu allen hansgrohe und AXOR Produkten und Technologien

Termin: 11. November 2020, Tagesseminar 9.00-16.30 Uhr

Grundlagenseminar für Frauen

» Das 1x1 der Sanitärtechnik für Kundengespräche

Termine: 18. November 2020, Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Vertiefungsseminar

» Vertiefendes Wissen zu allen hansgrohe und AXOR Produkten und Technologien

Termine: 19. November 2020, Tagesseminar 9.00-16.30 Uhr

Fit für Service und Baustelle

» Praxistipps für Sanitärprofis

Termine: 19. Oktober 2020, 26. November 2020 (Dresden), Tagesseminar 9.00-18.00 Uhr

Installationstechnik: Sanitär- und Entwässerungssysteme

» Genügend warmes Wasser im Bad

Termine: 27. Oktober 2020, Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Badgestaltung und Design

Bad- und Innenraumfotografie

» Ein Grundlagenseminar für gelungene Referenzfotos

Termin: 22. Oktober 2020, Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Mit attraktiven Verkaufs- und Ausstellungsräumen begeistern

» Durch gelungene Ausstellungs- und Verkaufsraumplanung den Badverkauf im Handwerk erfolgreich unterstützen

Termin: 3./4. November 2020, Zweitagesseminar, erster Tag 9.00-17.00 Uhr, zweiter Tag 9.00-13.00 Uhr

Samstagsworkshops

Mein neues Bad

» Tipps und Trends zum Wohlfühlen

Termin: 14. November 2020, 10.30-13.00 Uhr

Zeitgemäße Badgestaltung und altersgerechte Raumlösungen

» Komfortable Nutzung des Bades je nach Lebenssituation

Termin: 10. Oktober 2020, 10.30-14.30 Uhr

Beratung und Verkauf

Erfolgreich Verkaufen macht Spaß

» Optimal auf Kunden eingehen

Termin: 12. Oktober 2020, Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr

Wie wird das Unternehmen zur Marke?

» Handwerksbetrieb beim Kunden sichtbar machen

Termin: 12. November 2020, Tagesseminar 9.00-17.00 Uhr