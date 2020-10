In der Regel sind die Personen aus der Verwaltung recht gestresst: sie müssen sich um hunderte Rechnung pro Woche kümmern, viele Einzelbestellungen der Arbeitsvorbereiter erledigen und kämpfen mit den Aufmaß-Rechnungen der Monteure. Das ist oft eine extra Herausforderung, weil die Monteure für ein und denselben Artikel fünf verschiedene Begriffe verwenden, eine Sauklaue haben und die Verwaltungskraft den fehlenden Infos hinterher rennen muss. Eine kleine Anekdote dazu: wir haben in einem Betrieb mal ein Vokabelheft in der Verwaltung gehabt, wo alle Begriffe zu den verschiedenen Teilen drin standen. Das ist natürlich eine Hilfe aber nicht der optimale Weg eines erfolgreichen Betriebs.

Die Sinnlosigkeit, sich das Leben schwer zu machen

Eine weiteres Problem stellen die vielen kleinen Bestellungen kurz vor dem Feierabend dar: oft stehen die Monteure nach der Rückkehr von der Baustelle Schlange, um wenige aber wichtige Kleinteile zur Bestellung anzugeben, damit sie am nächsten Tag arbeitsfähig sind. Das bedeutet für die Verwaltung oder den Arbeitsvorbereiter immer Überstunden und Dinge im Stress erledigen. Mal ganz abgesehen von den Folgeaufgaben, die durch eine Bestellung entstehen. Rechnet man jeden Arbeitsschritt durch, entstehen für jedes einzeln bestellte Teil, Kosten von bis zu 160 Euro. Das ist wirklich immens und muss nicht sein.

Verwaltung entlasten, Prozesse neu festlegen

Im Paulus-Lager gibt es eine Artikelliste und da hat jeder Artikel eine eigene Nummer, sowie eine fest definierte Min- und Maxmenge für das Lager. Nimmt ein Mitarbeiter ein Teil aus dem Lager und die Mindest-Menge ist damit erreicht, legt er die Bestellkarte mit allen Daten in ein Fach. Das Büro sammelt diese Karten einmal oder zweimal die Woche ein und bestellt gesammelt. Somit werden alle unnötigen Kosten auf einen Schlag drastisch reduziert und die Nerven aller Mitarbeiter geschont.

Produktivteil Verwaltung

Interessant ist auch, dass das Team aus der Verwaltung auf diese Weise aktiv produktiv wird. Vorher wurde nur im Stress abgewickelt, so gelingt ein für alle klarer und sicherer Weg von der Bestellung über Rechnungsprüfung zur Retouren Abwicklung. Und ein ganz wichtiger Punkt: die Verwaltung nimmt den Arbeitsvorbereitern viele Aufgaben ab, die diese sonst blockiert haben. Auch das bedeutet mehr Umsatz für den Betrieb.

Die Verwaltungsaufgaben werden also einmal so klar und eindeutig definiert, dass auch jemand fachfremdes oder eine Vertretung diese Aufgaben zügig und zielgerichtet erledigen kann. Wir kennen 50-Mann Betriebe mit fachfremder Azubine in der Verwaltung, die das gesamte Standardmaterial sicher bewirtschaftet.

Der Nutzen in der Werkstatt:

Geliefertes Material wird prüfbar, da es Bestellscheine mit definierten und prüfbaren Merkmalen gibt. Damit kann die Fertigung endlich fehlerfrei und zügig arbeiten.

Weil die Mitarbeiter in der Werkstatt von uns geschult werden, erledigen sie die Material- und Qualitätsprüfung gleich selbst. Das geht meistens am schnellsten, ab etwa 30 Mitarbeitern braucht man allerdings einen Lageristen.

Die Fertigung wird auch um 20-30 Prozent schneller, ohne sich mehr anzustrengen, weil es keine Suchzeiten mehr gibt und jedes Material am Verarbeitungsplatz organisiert wird. Hingehen, nehmen, weiterarbeiten.

Das ist Mehrumsatz bei gleichen Kosten, aufgrund des Materialeinkaufs also 10-15 Prozent mehr GEWINN!

Kein Gemecker mehr, dass die Mannschaft wieder zu langsam gearbeitet hat und die Kalkulation überschritten hat.

Fazit

Das Paulus-Lager-Prinzip sorgt also für enorme Entspannung beim ganzen Team: der Stress der Monteure, dass das entscheidende Teil fehlt oder superschnell nachgeliefert werden muss, entfällt. Das Verwaltungsteam kann ohne Druck gezielt und sicher arbeiten, die Arbeitsvorbereiter oder Projektleiter werden massiv entlastet und können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und der Betrieb ist stets arbeitsfähig. Die Menschen empfinden dieses System als beständig und verlassen sich drauf. Das hebt die Stimmung im Betrieb enorm.

