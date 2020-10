6. Oktober

Tipps & Tricks rund um das Thema Ölanlagen

14:30 - 15:30 Uhr

Virtueller Klassenraum



Der erste Teil der zweiteiligen Online-Seminar-Reihe zum Thema „Öl“ befasst sich mit den Ölarmaturen der Fa. Oventrop. Die Ölarmaturen werden vorgestellt und die Funktionen werden erläutert..

Dieses Online-Seminar ist für Praktiker gedacht, die sich mit dem Thema „Heizungsölanlagen“ befassen.

Anhand von Beispielen aus der Praxis werden die unterschiedlichen Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten vorgestellt, um Lösungsansätze für die tägliche Praxis zu geben.

7. Oktober

Flächenheizung - Flächentemperierung – gibt es da Unterschiede ?

14:30 - 15:30 Uhr

Virtueller Klassenraum



Der erste Teil der dreiteiligen Online-Seminar-Reihe zum Thema „Flächenheizung“ zeigt die unterschiedlichen Arten der Flächenheizung bzw. Flächentemperierung bei einer Warmwasserheizungsanlage auf.

Es sollen die nachfolgenden Fragen geklärt werden:

WAS sind die gesetzlichen Grundlagen?

WAS ist der Unterschied Flächenheizung - Flächentemperierung ?

WELCHE Systeme werden von Oventrop angeboten ?

WIE wird eine Flächenheizung-/Flächentemperierung eingebaut ?

WIE verbaue ich Wärmemengenzähler-Anschlusssets ?

WANN wird WIE aufgeheizt ?

WORAUF sollte man achten ?

WER ist WOFÜR verantwortlich ?

In diesem ersten Teil der Online-Seminar-Reihe zum Thema „Flächenheizung“ werden Hinweise in Bezug auf die gesetzlichen Hintergründe und die allgemein anerkannten Regeln der Technik gegeben. Anhand von Beispielen aus der Praxis werden die unterschiedlichen Systemen und deren Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Des Weiteren gibt es in Informationen WER WIE WORAUF zu achten hat und zuständig ist.