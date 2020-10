In den letzten 20 Jahren hat sich viel am Sektor der Biomasseheizungen getan. Neue, moderne Holzfeuerungen haben nicht mehr viel gemeinsam mit den händisch befeuerten Kamin- & Kachelöfen. Pelletkessel zeichnen sich durch hohen Komfort und eine saubere Verbrennung aus. Sie arbeiten automatisch und werden vor der Inbetriebnahme vom Fachheizungsbauer richtig eingestellt. Somit arbeiten Sie effizient und verbrennen, dank des nachhaltig verfügbaren Rohstoffes Holz, CO2-neutral.

So wie zum Beispiel unsere Pelletheizung Nano-PK oder der Nano-PK Plus. Das Plus steht hier für PLUS Brennwerttechnik. Es handelt sich um einen Kondenskessel, der durch die Kondensierung Wärme gewinnt und die Reduktion der Abgastemperatur erreicht einen um bis zu 10 % höheren Wirkungsgrad und somit geringere Heizkosten.

In Zeiten, in denen immer weniger Keller gebaut werden, ist es ein wichtiges Thema auch für die Heizung nicht mehr allzu viel Platz zu ‚vergeuden’. Die Pelletsheizungen Nano-PK und Nano-PK Plus benötigen nicht nur wenig Platz (0,45m2), sondern sind gleichzeitig optisch modern gestaltet, technisch fortschrittlich und das Ganze zu einem unschlagbaren Preis.

Pelletsheizungen zählen zu den saubersten Holzfeuerungsanlagen und sind nur für 0,7% aller Feinstaubemissionen verantwortlich. 2,8 Prozent des Feinstaubs stammen aus Scheitholz- und Hackschnitzelzentralheizungen (Quelle: Umweltbundesamt (UBA)). Im Vergleich dazu stammen 15,9 Prozent aus mit Scheitholz betriebenen Einzelraumfeuerungen, also Kaminöfen.

Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine saubere Verbrennung ist die Qualität der Holzpellets. Als Endverbraucher achten Sie bitte auf das Qualitätssiegel ENplus A1. Dieses garantiert die Produktion eines hochwertigen Brennstoffes, sowie eine fachkundige Behandlung beim Transport bis zur Anlieferung beim Verbraucher.



Feinstaubemissionen aus Holzfeuerungen seit 2010 um ein Drittel gesunken

Seit 2010 ist der Trend zu steigenden Emissionen aus Holzfeuerungen gebrochen und der Anteil von Holzfeuerungen an den Feinstaubemissionen deutlich gesunken.