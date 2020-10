Als Einbauort bietet sich vorzugsweise die obere Reinigungsöffnung der Steigleitung an. Sie befindet sich häufig im Dachgeschoss. Um flexibel auf die Situation vor Ort reagieren zu können, ist der Airjekt® 1 Ceramic als Bausatz (inklusive Edelstahltür und Rahmen) oder in einzelnen Komponenten erhältlich. Zunächst bietet Kutzner + Weber den Partikelabscheider für die Tür in der Größe 200 x 300 mm an.

Für die Installation des Abscheidereinsatzes wird die Sägezahnelektrode durch die Öffnung des Türblattes geführt und daran problemlos mit einem Bajonettverschluss befestigt. Ebenso praktisch gestaltet sich die Herausnahme des Bauteils zur Reinigung und Wartung.

Die komplette Airjekt®-1-Serie von Kutzner + Weber gewährt bis zu 90 % Abscheideleistungen. Die Zulassung erfolgt durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) mit der Nummer Z-7.4-3442. In der Schweiz erfolgt die Zulassung durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) mit der Nummer 31074.

Weitere Informationen sind auf der Webseite www.kutzner-weber.dewww.kutzner-weber.de und in der Broschüre zu finden.