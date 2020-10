Druckminderer haben die Aufgabe, einen schwankenden hohen Versorgungsdruck auf einen gewünschten Druckwert herabzusetzen und ihn konstant zu halten. Sie schützen nicht nur nachgeschaltete Geräte, Armaturen und Installationen vor zu hohem Druck, sie reduzieren auch den Wasserverbrauch und minimieren Fließgeräusche.

Komfort, Sicherheit und Schutz gehen mit dem neuen Goetze Druckminderer Hand in Hand. Der Schutz von Mensch und Umwelt wird durch die, nach den anerkannten Regelwerken, zugelassenen Werkstoffe wie bleifreier Rotguss oder Kunststoff aus der Medizintechnik gewährleistet. Laut Trinkwasserverordnung dürfen für die Neuerrichtung und auch für die Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen nur Materialien und Werkstoffe eingesetzt werden, die ausdrücklich für Trinkwasser geeignet sind. Sie dürfen das Wasser nicht nachteilig verändern, den Geruch oder Geschmack des Wassers verändern oder Stoffe in vermeidbaren Konzentrationen ans Trinkwasser abgeben. Diese Anforderungen werden durch unsere Werkstoffe eingehalten und so werden Anwender und Umwelt geschützt.

Komfort bietet der Druckminderer durch die einfache Druckeinstellung. Hierfür ist weder ein Manometer noch ein Betriebsdruck notwendig. Durch das Lösen der Fixierschraube und die handliche Einstellung mit der doppelseitig sichtbaren Skala lässt sich die Druckeinstellung jederzeit ohne Spezialwerkzeug anpassen.

Der integrierte, 160 μm feine, Filtersieb schützt die Armatur sowie die nachgelagerte Installation vor Schmutzpartikeln. Durch die Klarsicht-Filtertasse lässt sich jederzeit mit bloßem Auge erkennen, wie stark die Verschmutzung ist und ob eine Reinigung notwendig ist.

Sie möchten noch mehr zur Druckeinstellung und Filterreinigung erfahren? Jetzt im Video entdecken.

Aber nicht nur in der Anwendung überzeugt der G06F. Der Rotguss-Druckminderer ist auch in der Durchflussleistung auf Maximalleistung ausgelegt. Durch Strömungsoptimierung ist ein höherer Maximaldurchfluss möglich und durch die Nutzung physikalischer Effekte im Ventil, ist ein höherer Durchfluss bei gleichem Druckabfall möglich.

Entdecken Sie jetzt in unserem Showroom alle weiteren Informationen zum G06F oder treten Sie mit unseren Experten bequem per Telefon oder Mail in Kontakt. Setzen Sie gemeinsam mit Goetze einen neuen Standard in Ihrer Haustechnik-Installation.