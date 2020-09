Der legendäre Musiker und Fotograf Bryan Adams setzt mit seinen Bildern ein Zeichen für Verbundenheit und Hygienebewusstsein in kontroversen Zeiten. Mit viel Liebe zum Detail eröffnet Adams für KALDEWEI einen intimen Blick auf das Zusammensein: Durch einfache Hygiene-Maßnahmen reichen wir uns die Hände - unserer Familie, unseren Freunden und Partnern.



Durch das Projekt „kompromisslos verbindend“ ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bryan Adams und Kaldewei entstanden. Mit seinem empathisch professionellen Blick setzt Adams die Schalen-Kollektion 2021 in Szene und erarbeitet charakterlich und emotional starke Motive mit einer wichtigen Botschaft. „Kompromisslos verbindend“ mag vielleicht dabei dem Gebot der Stunde, Distanz zu wahren, im ersten Moment widersprechen. Doch wenn wir unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und unseren Mitmenschen ernst nehmen, sind wir uns näher denn je. „Wir sind alle auf eine natürliche Art und Weise miteinander verbunden und haben eine Verantwortung aufeinander und auf unsere Umwelt Rücksicht zu nehmen - alltägliche Gesten, wie eben sich die Hände zu waschen, werden wichtiger als je zuvor“, sagt der Fotograf zur Idee hinter der Kampagne.



Ende August kamen dazu sechs Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Nationalitäten in einem Berliner Fotostudio zusammen. Unter fließendem Wasser entstanden sinnliche Berührungen charakterstarker Hände. Die Verbindung zu Kaldewei entsteht hier ganz natürlich, produziert die Firma doch seit Jahrzehnten Stahl-Emaille Produkte, die durch ihre natürlichen Bestandteile jede Oberfläche einzigartig machen.

Der Fotograf Bryan Adams

Neben seinem musikalischen Werk ist Bryan Adams ein preisgekrönter Fotograf mit einem Blick für Nuancen. Seine Bilder entstehen oft im Rahmen seines sozialen Engagements und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und in Institutionen wie dem Somerset House, der Photokina, der Kunsthalle Mainz oder dem NRW Forum Düsseldorf ausgestellt. Unermüdlich setzt er sich für hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt ein.

Aus Stahl und Glas wird Stahl-Emaille

Stahl und Glas - zwei ganz authentische, natürliche Materialien, seit Jahrtausenden geschätzt und jedes für sich mit einzigartigen Eigenschaften ausgestattet. In Stahl­Emaille gehen sie eine unzertrennliche Verbindung ein. Kaldewei Produkte sind 100 Prozent Made in Germany und stehen für herausragendes Design. Das seit Generationen bestgehütete Geheimnis im Unternehmen ist eine einzigartige Rezeptur der Emaille. Auf den Stahl aufgetragen entsteht eine makellose Oberfläche die formschön, langlebig und äußerst hygienisch ist. Stahl-Emaille ist zu 100 Prozent kreislauffähig und gehört zu den nachhaltigsten Materialien im Badezimmer.