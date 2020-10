Der stärkste SHK Verband und der Generalist Boels Rental vereinbaren eine langfristige Kooperation, „um unseren Gesellschaftern einen weiteren Mehrwert für eine erfolgreiche Betriebsführung bieten zu können“, so Stefan Ehrhard, Geschäftsführer bei interdomus Haustechnik über den neuesten Schachzug des Verbands. Boels Rental ist im Bereich der Maschinen-, Werkzeug- und Unitvermietung sowie der Vermietung von Catering- und Eventequipment eines der renommiertesten Vermietungsunternehmen in Europa. „Das Filialnetz in Deutschland ist mit 170 Standorten optimal, um unseren Gesellschaftern die Nähe zum Angebot gewährleisten zu können.“ Vor allem im Bereich der Baustellenausrüstung kann das Familienunternehmen die SHK-Fachbetriebe kosteneffektiv unterstützen.