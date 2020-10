Die Technologie

Die innovative commotherm LWi-Split Luft/Wasser Wärmepumpe besticht durch die neueste Split-Inverter Technologie. Inverter-Technologie bedeutet, dass der Drehkolbenkompressor der Wärmepumpe moduliert. Der Vorteil besteht in einer perfekten Anpassung der Heizleistung der Wärmepumpe an die aktuelle Außentemperatur bzw. an die geforderte Vorlauftemperatur. Die Inverter-Technologie garantiert hervorragende Energieeffizienz – auch bei niedrigen Außentemperaturen. Die Wärmepumpe kann zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung verwendet werden und erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 55°C.

Aktiv Kühlen

Während der Sommermonate kann die Wärmepumpe auch zur aktiven Kühlung verwendet werden, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Die Kühlung erfolgt dabei über die Fußbodenheizung oder eine Kühldecke.

Flüsterleise

Die Wärmepumpe gewährleistet einen flüsterleisen Betrieb in den Nachtstunden durch den eingebauten Silent-Mode. Dieses serienmäßige Merkmal verringert die Schallemissionen der Wärmepumpe. Es können täglich 3 Zeiten definiert werden. Optional ist auch die hochwertige und formschöne HERZ CAP erhältlich, die das Außengerät vor extremen Wettereinflüssen schützt und zudem eine Schallreduktion bewirkt.

Technische Besonderheiten:

Bivalenzbetrieb mit anderen Energieerzeugern

Flüsterleiser Betrieb in den Nachtstunden durch integrierten Silent-mode und gezielten Einsatz von Schalldämmmaßnahmen

Energieeffi zientes Abtauen und Kühlen durch Prozessumkehr

Außeneinheit für Boden- und Wandmontage vorbereitet

Geringer Platzbedarf

Energieeffizienzklassen für

Raumheizung bei 35°C

Vorlauftemperatur

commotherm LWi Split

mit integrierter Systemregelung

T-CONTROL A+++