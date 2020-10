Schwellenlose Duschen liegen im Trend, wenn es um die hochwertige Badgestaltung oder Badsanierung in Privathäusern und vermieteten Wohngebäuden geht. Ihre Eleganz und Reinigungsfreundlichkeit sind gute Argumente. Für ältere und bewegungseingeschränkte Menschen zählen außerdem zu den Vorteilen: ein leichter Einstieg, hohe Trittsicherheit und mehr Komfort durch größtmöglichen Freiraum beim Duschen. Doch ob jung oder alt - ein schönes Bad ist für die meisten Menschen wichtig. Eine bodengleiche Dusche ist dabei ein unverzichtbares Element. Noch schöner wird es, wenn der Duschboden beheizbar ist.

Die Fußbodentemperierung THERMO BODEN Comfort WELLNESS von AEG Haustechnik macht bereits das Betreten des Bades zu einem angenehmen Erlebnis. Mit nur 3 Millimeter Aufbauhöhe, dem geringen Heizschleifenabstand von nur 45 Millimetern und klassifizierter Schutzart IP X8 ist dieses effiziente Heizmattensystem nicht nur im Neubau, sondern auch für die Badrenovierung bestens geeignet. 200 W/m² Heizleistung gewährleisten eine rasche Aufheizzeit – die aufsteigende Strahlungswärme wird sehr schnell und gleichmäßig über den Boden in den Raum übertragen. Wird die bodengleiche Dusche ebenfalls beheizt, hebt das den Komfort. Ganz nebenbei vermeidet die schnelle Trocknung der Bodenfliesen Schimmel sowie Stockflecken, die sich vorzugsweise in der Dusche bilden. Muffiger Geruch durch stehende Luftfeuchte bleibt ebenfalls aus.

Die extraflachen Dünnbett-Heizmatten – bestehend aus einem selbstklebenden Trägergewebe mit doppelt isoliertem elektrischen Heizleiter – verlegt der Fachhandwerker mit wenig Aufwand direkt unter den Fliesen, wobei der Fliesenkleber als Ausgleichsschicht dient. So gelangt die Strahlungswärme unmittelbar zum verlegten Oberboden. Um den fachgerechten Einbau in bodengleichen Duschen zu erleichtern, hält AEG Haustechnik vorkonfektionierte Spezialheizmatten mit einem Ausschnitt für den Bodenablauf bereit. Die spezielle Heizmatte gibt es bereits für Standard-Duschen im Format 90 x 90 Zentimeter.

Der THERMO BODEN Comfort WELLNESS wird mit einem AEG Einzelraum-Temperaturregler – der in nahezu alle Schalterprogramme passt – präzise geregelt und die Heizzeiten werden gezielt programmiert. Hierfür gibt es von AEG Haustechnik ein großes Sortiment: vom Fußbodentemperaturregler mit Netzschalter und Temperatureinstellung über einen Drehknopf für die besonders einfache Bedienung ohne Programmierung bis hin zum elektronischen „All-in-one“-Komfortregler FRTD 903, einem selbstanpassenden, lernfähigen Fußbodentemperaturregler. Die integrierte Zeitfunktion des FRTD 903 über bis zu 28 Eingabeplätze ermöglicht die individuelle und bedarfsgerechte Anpassung der Heizintervalle an die Wünsche und Lebensgewohnheiten der Bewohner. Zudem ist der digitale Temperaturregler mit einem modernen LCD-Display und vielen weiteren praktischen Funktionen ausgestattet, beispielsweise einer Schnellaufheizung über die separate Boost-Taste oder der Möglichkeit zur vorzeitigen Wärmeunterbrechung über die Eco-Taste. Temporäre Aufheizzeiten lassen sich mit dem FRTD 903 effizient gestalten.

Ist die Fußbodentemperierung als Zweitsystem konzipiert, so lässt sich die Beheizung durch vorhandene Radiatoren oder Badheizgeräte reduzieren, was wiederum Kosten spart. In der Summe sind die Mehrkosten für den Betrieb einer Fußbodentemperierung nur sehr gering – der Komfort für ein positives Lebensgefühl jedoch sehr groß. Alle weiteren Informationen gibt es direkt bei der AEG Haustechnik unter www.aeg-haustechnik.de/tb-wellness

AEG Cashback-Aktion THERMO BODEN

Mit einer neuen Aktion unterstützt jetzt AEG Haustechnik seine Partner in Fachhandel und Fachhandwerk: AEG Haustechnik gewährt privaten Endkunden noch bis zum 30. November 2020 für den Kauf eines THERMO BODEN BASIS-Sets eine attraktive Rückvergütung. Zehn THERMO BODEN BASIS-Sets stehen für diese Aktion bereit, pro Set gibt es bis zu 60 Euro zurück. Mit einer Heizleistung von 160 W/m² temperiert die AEG Heizmatte BASIS Fliesen bzw. keramische Beläge optimal. Der Einbau des AEG THERMO BODEN muss durch einen zertifizierten Fachhandwerker erfolgen.

Das Beste an der Aktion: Endkunden des Fachhandwerks können ab sofort beim Kauf mehrerer Aktionsprodukte auch doppelt und dreifach sparen. Maßgeblich für die Geld-zurück-Garantie ist eine Online-Registrierung auf

www.aeg-haustechnik.de/cashback. Dabei ist der Kaufbeleg einzureichen. Die Rückvergütung per Verrechnungsscheck erfolgt innerhalb weniger Tage.

Um von den Zusatzgeschäften dieser Modernisierungsmaßnahmen zu profitieren, sollten Fachhandwerker ihre Kunden jetzt informieren.

Fachhandel profitiert von Vermarktungspaket

Zur idealen Vermarktung und als Beratungsunterstützung, bietet AEG Haustechnik ein kostenloses POS-Paket AEG THERMO BODEN für den Fachhändler an. Das Paket kann ab sofort kostenlos mit dem Betreff „TB POS-Vermarktungspaket“ per Email an marketing @ eht-haustechnik.de bestellt werden.

Inhalt: