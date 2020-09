Am 12. August 2020 hatten MHK-Aufsichtsrat und Vorstand unter anderem mit dem Satz „Hans Strothoff hinterlässt ein kerngesundes Unternehmen“ über das Ableben des MHK-Gründers und Vorstandsvorsitzenden informiert. Hans Strothoff hatte darüber hinaus schon frühzeitig dafür gesorgt, dass sein Lebenswerk nach seinem Ableben als Ganzes bestehen bleibt. Wie die MHK Group künftig geführt werden soll, stellte heute Prof. Rainer Kirchdörfer, Aufsichtsratsvorsitzender der MHK Group AG, gemeinsam mit dem MHK-Vorstand den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen einer Gedenkfeier vor.

„Hans Strothoff hat verfügt, dass die MHK Group in Gänze zusammenbleibt“, erläuterte Prof. Kirchdörfer, „und das ist wirtschaftlich und mit Blick auf die Zukunft auch genau so richtig.“ Als Testamentsvollstrecker werde er die Ideen und Wünsche von Hans Strothoff umsetzen – und damit die neue Struktur, die aus der Gründung und personellen Besetzung einer Stiftung besteht. Die einzelnen MHK-Gesellschaften werden direkt oder indirekt unter der zukünftigen Stiftung aufgehängt sein. Für die Mitarbeiter und Gesellschafter der MHK Group ergeben sich aus dieser neuen Struktur keinerlei spürbare Veränderungen.

Die operative Führung der Unternehmensgruppe wird auch in Zukunft weiterhin der Vorstand übernehmen. Das sechsköpfige Vorstandsteam hat Hans Strothoff frühzeitig aufgebaut, um Kontinuität sicherzustellen. Auf diese Weise hat er auch dafür gesorgt, dass die vielfältigen Aufgaben nach seinem Ableben in guten Händen weitergeführt werden. Schon in der Vergangenheit hat der MHK-Vorstand das Unternehmen gemeinschaftlich geführt – auch während der Corona-Pandemie. Das wird auch in Zukunft so sein. Und trotzdem: Für die Leitung eines Unternehmens wie die der MHK Group sind Werteorientierung, Erfahrung und klare starke Führung nicht nur wichtig, sondern ein Qualitätsmerkmal. Einer, der die Entwicklung der MHK Group bereits in den letzten Jahren als Vorstand federführend begleitet hat, ist Werner Heilos. Er ist als neuer Vorsitzender des Vorstandes für die Koordination und strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie für die Bereiche Personal, Finanzen und Recht zuständig und wird den Übergang in die neue Zeit begleiten und tragen. „Ganz im Sinne von Hans Strothoff werden wir die MHK Group in gewohnter Art und Weise weiterführen und die Marktführerschaft gemeinsam ausbauen“, betont Werner Heilos.

Darüber hinaus wurde in einem Geschäftsverteilungsplan, der auf der jüngsten Aufsichtsratssitzung verabschiedet wurde, jeder Geschäftseinheit ein Vertreter im Vorstand zugeordnet: Wolfgang Becker verantwortet das Ressort Zentralregulierung, Delkredere und betriebswirtschaftliche Händlerberatung. Frank Bermbach obliegt der Bereich Bankdienstleistungen, Versicherungen und interne IT. Für das Ressort Gesamtvertrieb, Logistik und Facility Management zeichnet Dr. Olaf Hoppelshäuser verantwortlich. Kirk Mangels ist für die Bereiche Marketing, Unternehmenskommunikation, Bildungseinrichtungen und zusätzlich für die Digitalisierung zuständig. Zu letzterem gehören auch die IT-Gesellschaften der Gruppe. Donald Schieren betreut weiterhin das Ressort Beschaffungsmarketing. Werner Heilos ist als Vorstandsvorsitzender für die strategische Ausrichtung und die Bereiche Personal, Finanzen und Recht zuständig.

„Aus meinen Gesprächen mit den verschiedenen Gremien kann ich berichten, wie einstimmig diese Entscheidungen von allen Seiten begrüßt wurden. Auch das ist ein klares Signal für den Zusammenhalt innerhalb der MHK Group“, betont Prof. Rainer Kirchdörfer. „Vorstand und Aufsichtsrat werden sich sehr eng abstimmen und als Team alles daran setzen, die MHK Group ganz im Sinne von Hans Strothoff in die Zukunft zu führen.“