hansgrohe bringt das erfolgreiche Schlauch-Aufrollsystem sBox nun auch ins Badezimmer. Die neue sBox Wanne von hansgrohe sorgt hier für mehr Komfort, mehr Sicherheit und eine ansprechendere Optik. Bereits seit 2016 für die Küche erhältlich, steht die sBox für eine leichtgängige und sichere Ausziehbarkeit und Rückkholung des Brauseschlauchs. Zudem kann sie ganz einfach und sicher montiert werden. Mit der sBox Wanne erfährt das bewährte System seine konsequente Fortführung und Weiterentwicklung für die Badewanne. Bei Unterputzinstallationen ersetzt sie das bisherige Wannensystem Secuflex.

Installation kann so einfach sein

Mit hansgrohe gibt es die schönsten Momente nicht nur mit Wasser, sondern auch bei der Installation. Denn dank des all-in-one-Systems ist diese beim sBox Wannensystem äußerst einfach und schnell. Grund- und Fertigset haben unterschiedliche Artikelnummern, so dass zunächst das Grundset bestellt und verbaut werden kann und erst später, wenn die Installation der Armaturen ansteht, das Fertigset. Optional wird für die Fliesenrand­Installation auch eine Montageplatte mitgeliefert sowie passende Montagewinkel.

Das Grundset besteht aus einem Platzhalter aus Karton, um den Freiraum unter der Badewanne oder der Fliesen zu simulieren, einer Putzkappe als Platzhalter für den später einzusetzenden Montagerahmen, einem Anschluss­Schlauch zum Anschließen an die Mischwasserleitung, einem Halter für den Anschluss-Schlauch, der das Reinfallen des Brauseschlauchs hinter die Wanne verhindert, sowie einem Verschluss zum Spülen der angeschlossenen Leitung.

Das Fertigset beinhaltet die Box aus Polypropylen (PP), den Montagerahmen zum Verschrauben mit dem Wannen- oder Fliesenrand, einem integrierten Schlauchanschluss G1/2 passend für handelsübliche Handbrausen sowie der Metallrosette für eine lange Haltbarkeit und hochwertige Haptik.

Entspannungsoase Badewanne

Eingesetzt werden kann die sBox Wanne am Wannen- und Fliesenrand, wobei der Wannenrand breiter als 71 mm sein muss. Dann aber kann die sBox individuell platziert werden - eben genau dort, wo sich die Handbrause optisch am besten in den Badezimmerstil integriert. Für das gute Aussehen sorgen auch zwei attraktive Designs und der unsichtbare Schlauch, denn der ist nun im Wannen- oder Fliesenrand versteckt. So bleibt mehr Platz in der Wanne für ein ausgiebiges Badevergnügen. Und weniger anstrengend ist es außerdem, denn durch das sBox-System wird 50 Prozent weniger Zug- und 60 Prozent weniger Haltekraft benötigt als mit dem hansgrohe Secuflex-System. Und wer in der Badewanne stehend duschen möchte, muss auch nicht auf Komfort verzichten - der sBox-Schlauch bietet 30 Prozent mehr Auszuglänge und kommt auf eine Gesamtlänge von insgesamt 1,40 Meter. Die bereits in der Küche bewährte sBox trägt somit nun auch im Badezimmer zu Komfort und Entspannung bei.

Weitere Informationen zur sBox Wanne sind unter www.hansgrohe.de zu finden.