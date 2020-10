Am 28. Oktober von 9 bis 18 Uhr stellt HSK auf der Direktlieferantenmesse „Das Bad direkt“ im Messecenter Rhein-Main in Hofheim a. T. seine Neuheiten vor. Bild: HSK Duschkabinenbau KG

Die sechste Auflage der Messe „Das Bad direkt“ findet dieses Jahr am 28. Oktober im Messecenter Rhein-Main in Hofheim am Taunus statt. Mittlerweile hat die Messe einen festen Platz in den Terminkalendern der Besucher und der über 45 namhafter Industrieunternehmen und Dienstleister aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb. Neue Produkte und Services werden dort dem interessierten Fachpublikum vorgestellt. Als einer der federführenden Mitinitiatoren dieser Messe informiert auch der Badexperte HSK über seine Produkte, Leistungen und Services rund um das Thema Bad & Heizung.

Am 28. Oktober von 9 bis 18 Uhr begrüßen im Messecenter Rhein-Main in Hofheim a. T. etliche Aussteller aus den Bereichen Sanitär und Heizung interessierte Besucher. Dabei präsentieren die Unternehmen und Dienstleister ihre neuesten Produkte und Services. Auf rund 4.400 m² wird auch in diesem Jahr wieder alles ausgestellt, was im Bereich Sanitär interessant ist. Sanitärfachbetriebe, Handwerker, Bäderstudios sowie Architekten und Planer erhalten Einblick in die aktuellen Trends im Badezimmer. In informativen Gesprächen können sich die Teilnehmer – live vor Ort – auf den neuesten Stand bringen lassen. Der Eintritt wie auch leckere Speisen und Getränke sind für das angemeldete Fachpublikum frei. Zum Schutz der Besucher und Aussteller wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet.

Rund ums Bad

Von Duschkabinen über wasserführende Armaturen, Wandverkleidungssysteme, Duschwannen bis hin zu Heizkörpern gibt es vieles zu entdecken. Auf lockere Gespräche freuen sich die Badexperten und stehen für Informationen oder etwaige Fragen gerne am 50 m² großen HSK Messestand F3 zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten die Besucher topaktuelle Informationen zu Service und Dienstleistungen rund um das Bad und optimale Einblicke in jeden Aspekt der Badezimmerplanung und -gestaltung, um ihre Fachkompetenz weiter auszubauen.

Für Fachbesucher ist die Anmeldung zur Messe nur über eine Online-Registrierung möglich, die ab sofort auf der Website www.das-bad-direkt.de vorgenommen werden kann.