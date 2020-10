Gerade was den Heizköpertausch angeht, kennen Sie die vielen kleinen Abweichungen, die den Monteur zwingen, eine Lösung zu finden. Daher haben wir viele Problemlöser für diese unterschiedlichen Fälle im Sortiment.

Um Ihnen das Leben zusätzlich leichter zu machen, haben wir nun 3 Aktionskoffer ins Leben gerufen. Die enthalten unterschiedliche Kombinationen unserer gängigsten – und vor allem aber super kombinierbaren – Problemlöser. So können Sie mit den enthaltenen Teilen die unterschiedlichsten Problemstellungen vor Ort lösen.

Legen Sie sich einen Koffer ins Auto und Sie sind für Ihre künftigen Aufgaben bestens gewappnet. In der Abbildung sehen Sie bspw. Aktionskoffer 3 – der Ideale Servicekoffer für den Heizungsanschluss! Die Einzelteile sind kombinierbar und eröffnen unzählige Möglichkeiten, um die auftretenden Herausforderungen beim Heizkörpertausch bzw. Heizkörperanschluss zu meistern.

Damit es für Sie noch bequemer wird, wir, die Philipp Wagner GmbH – als Partner des Fachhandwerks – liefern Ihnen diese bundesweit, schnell und preiswert. Auch auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones ist unser Shop perfekt zu bedienen, so dass Sie direkt von der Baustelle die passende Problemlösung bestellen können.

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!