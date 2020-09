In der Kategorie „Zuhause und Wohnen – Bad und Sanitär“ hat der Badspezialist HSK Duschkabinenbau KG eine Top-Bewertung bekommen und ist dafür mit dem Siegel „Deutschlands beste Bad- und Sanitärausstatter“ ausgezeichnet worden. Bild: HSK Duschkabinenbau KG

Die Duschkabinen der HSK Badexperten stehen seit Jahren für höchste Qualität und ein ausgezeichnetes Duscherlebnis. Dieses wurde dem Unternehmen nun auch vom großen Focus Money Deutschland Test bestätigt. 24.000 Marken aus 396 Produktsegmenten, 86,6 Millionen Aussagen aus dem Internet – das sind die beeindruckenden Zahlen der größten Markenstudie Deutschlands, die gemeinsam von FOCUS MONEY, DEUTSCHLAND TEST und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt wurde. Das Besondere: Die Studie untersuchte ausschließlich die Wahrnehmung durch die Kunden und zog dazu Online-Medien sowie Social Media zu Rate. In der Kategorie „Zuhause und Wohnen – Bad und Sanitär“ hat der Badspezialist HSK Duschkabinenbau KG eine Top-Bewertung bekommen und ist dafür mit dem Siegel „Deutschlands beste Bad- und Sanitärausstatter“ ausgezeichnet worden. Auch Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von HSK, freut sich über das Ergebnis: „Als Partner des Handwerks ist es unser Anspruch, mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis und umfangreichen Service Menschen glücklich zu machen. Wir sind stolz darauf, dass uns dies so gut gelungen ist. Das spornt uns an, uns weiterzuentwickeln.“