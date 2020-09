Nachdem die Heizkurier GmbH vor knapp zwei Jahren die Sparte Klima und Kälte hinzugenommen hat, wurde die GmbH nun zum 01.08.2020 unter das Dach der Heizkurier Gruppe gestellt. Als übergeordnete Gesellschaft wird die Heizkurier Gruppe die Heizkurier GmbH und zukünftige weitere Gesellschaften steuern.

Im Rahmen der organisatorischen Neuordnung des Unternehmens wurde auch das Management erweitert. Seit Anfang August ist nun der Vertriebsspezialist Stefan Heer als Geschäftsführer für die strategische Geschäftsentwicklung der Heizkurier Gruppe im Bereich Vertrieb und Marketing zuständig. Stefan Heer blickt auf langjährige Tätigkeiten in der SHK-Branche (Viessmann) und Bauzulieferindustrie (Hilti) zurück und bringt umfangreiche internationale Management- und Vertriebs-Erfahrung in die Heizkurier Gruppe ein. Im Duo mit Gruppengeschäftsführer Marc Pehlke wird Stefan Heer das Wachstum der Heizkurier Gruppe vorantreiben und sich um die weitere Marktdurchdringung im In- und Ausland kümmern.

Im operativen Geschäft der Heizkurier GmbH fokussiert sich Martin Reuland auf das Kerngeschäft mit Wärme- und Kältelösungen für das SHK Handwerk, Energieversorger, Immobilien- und Gebäudewirtschaft, Baugewerbe sowie die Industrie. Tim Debus verantwortet bei der Heizkurier GmbH weiterhin als Geschäftsführer den Bereich Technik, der nun auch den Bereich Sonderbau beinhaltet. Im Sonderbau liegt der Fokus in Zukunft insbesondere auf Lösungen für den wachsenden Bereich der Groß- und Industriekunden.