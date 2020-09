Nach einer verwöhnenden Dusche erfolgt der Griff zum flauschigen Handtuch. Für die tägliche Pflege geht es weiter zum Waschplatz und dann kommt er: Der Blick in einen beschlagenen Spiegel. Ein Szenario, das sich in den meisten Bädern täglich ereignet. KEUCO setzt diesem mit einer raffinierten Innovation ein Ende, denn die KEUCO EDITION 400 Spiegelschränke sind auch mit Spiegelheizung erhältlich.

Nach dem Lichtspiegel der EDITION 400 hat KEUCO auch in den Türen der Spiegelschränke die innovative Spiegelheizung untergebracht und das im gleichbleibend schlanken Türen-Design. Für eine beschlagfreie Optik nach der Dusche. Praktisch und intelligent: Nach zwanzig Minuten schaltet sich die Heizung von selbst wieder aus.

Eine filigrane Optik in zugleich modernem wie zeitlosem Design prägt das ganze Erscheinungsbild der EDITION 400 Spiegelschränke – entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam. Was sich dahinter verbirgt, ist von außen nicht sichtbar: Technische Raffinesse und höchster Benutzerkomfort. So ist das Licht der EDTION 400 Spiegelschränke nicht nur dimmbar, sondern es lässt sich darüber hinaus die Lichtfarbe stufenlos einstellen: von hellweißem Tageslicht zur idealen, alltäglichen Beautypflege bis hin zu warmweißem Licht, ideal für ein perfektes Abend-Make-up oder ein stimmungsvolles Badambiente. Ganz nach Tageszeit und individuellen Vorlieben setzen die EDITION 400 Spiegelschränke den Betrachter und den Raum stets ins rechte Licht – über eine optisch unauffällige und intelligente Sensorsteuerung. Die in jeder Lichtsituation blendfreie, langlebige LED-Beleuchtung ist darüber hinaus stromsparend und wartungsfrei.

Im Detail überrascht der EDITION 400 Spiegelschrank mit einem innenliegenden Fach im Korpus, das über einer verschiebbaren Glasplatte zur Stellfläche wird. Darunter verborgen ist eine Steckdose und Stauraum mit Zusatznutzen: Selbst größere Gegenstände wie eine elektrische Zahnbürste lassen sich hier platzsparend verstauen und gleichzeitig aufladen.

Erhältlich in drei Breiten von 700 bis 1400 mm eröffnen die EDITION 400 Spiegelschränke individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für kleine und große Bäder. Die zahlreichen Wandvorbau- und Wandeinbau-Varianten eröffnen viel Spielraum für eine moderne Badarchitektur.

In Kombination mit den passend abgestimmten Waschtischen und Waschtischunterbauten sowie Armaturen und Accessoires der Badeinrichtung EDITION 400 von KEUCO wird jedes Bad zu einem einzigartigen Wohn- und Lebensraum.