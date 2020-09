Wohlfühltemperatur in drei Räumen mit nur einem Ofen

Neben seiner Designvielfalt überzeugt der Pelletofen SUMO mit innovativer Technik für noch mehr Komfort beim Heizen. Brandneu für den SUMO verfügbar ist ab sofort auch RIKA MULTIAIR. Das geräuscharme Gebläse-System transportiert die vom Ofen erwärmte Luft über Verbindungsrohre in bis zu zwei weitere Räume. Steht der SUMO im Wohnzimmer lassen sich beispielsweise das angrenzende Bad sowie die nebenan liegende Küche mit Essbereich über die Konvektionsluft beheizen. Der Aufstellraum selbst wird wie bei jedem RIKA Ofen in erster Linie über die Strahlungswärme und natürliche Konvektion beheizt. Mit RIKA MULTIAIR lässt sich die angenehme Wärme des SUMO Pelletofens in mehreren Räumen nutzen und das Zuhause wird zum behaglichen Wohlfühlort.



Vielfältiger Verwandlungskünstler

Bevor das gemütliche Feuer eines RIKA Ofens mit Wärme und Atmosphäre zum Verweilen einlädt, steht die Auswahl von Material, Farbe und Zubehör ganz nach persönlichem Geschmack und Wünschen an. Denn Individualität in der Wohnraumgestaltung ist gefragter denn je. Der SUMO bietet eine Designvielfalt von klassischem schwarzem Alu über stylischen Rosteffekt oder modernen Metallic-Look und rustikalen Schiefer bis hin zu Dekorglas in schwarz oder weiß.

Neben diesen Stilvarianten gibt es für den SUMO komfortable Ausstattungsmodule, wie einen großen Pelletbehälter oder die neue, innovative Pelletförderung, wodurch Betriebsgeräusche minimiert werden. Die automatische Kipprostenttaschung verlängert außerdem die Reinigungsintervalle. Weitere technische Vorzüge sind das intuitive Touch Display, das eine einfache Steuerung aller Funktionen ermöglicht. Mit dem RIKA FIRENET Modul lässt sich der Pelletofen mobil bedienen und mit RIKA VOICE sogar per Sprachbefehl entzünden oder temperaturgerecht einstellen. Darüber hinaus punktet der raumluftunabhängige Ofen mit zusätzlichen innovativen Funktionen, wie einem Raumsensor oder GSM Control.

Virtuelle Ofenplanung per App: RIKA HOME DESIGN

Wie die Pelletöfen DOMO und DOMO BACK lassen sich alle RIKA Modelle mit der RIKA HOME DESIGN App im Raum optimal planen, platzieren und vorab maßstabsgerecht visualisieren. In einer dreidimensionalen Ansicht lässt sich das Zuhause, im Walk-Modus, virtuell begehen. Noch nie war die Wohnraumgestaltung mit dem passenden Ofen so einfach und direkt erlebbar.

So funktioniert es: Nach Auswahl und individueller Konfiguration kann der neue RIKA Ofen in jeden Wohnraum in 3D visualisiert werden. Noch genauer geht es mit Grundrissplan und dem RIKA Marker (beim RIKA Händler erhältlich oder als Download in der App verfügbar): Dieser wird als Größenreferenz am geplanten Standort des Ofens platziert und mit der Kamera eines mobilen Endgerätes gescannt werden. Schon steht der Wunschofen virtuell im Raum.

Die kostenlose RIKA HOME DESIGN App ist für Smartphone und Tablet verfügbar und im App Store für iOS sowie im Play Store für Android erhältlich.



Katalogservice: Wissenswertes rund um alle RIKA Produkte und Innovationen

Weitere Informationen über alle RIKA Produkte von Kamin-, über Pellet- bis hin zu Kombiöfen sowie Designkaminen und Heizeinsätzen gibt es im auch aktuellen RIKA Katalog. Einfach bestellen oder downloaden unter: www.rika.at/catalog