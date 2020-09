Experten sind sich einig, dass während der Corona-Pandemie nur mithilfe guter Belüftung oder Luftfilterung in Räumen eine Übertragung von Viren über Aerosole so gering wie möglich gehalten werden kann. Bauliche Gegebenheiten und die kommende kalte Jahreszeit werden es erschweren oder gar unmöglich machen, regelmäßig stoßzulüften. Der Raumluft-Experte WOLF bringt deshalb mit dem neuen WOLF Luftreiniger „AirPurifier“ ein platzsparendes und sofort einsatzfähiges Umluftgerät zur Filterung von Aerosolen auf den Markt. Der WOLF AirPurifier ist für Raumgrößen von 60 m2 pro Gerät ausgelegt und filtert die Raumluft mit einem HEPA Hochleistungsfilter sowie einem zusätzlichen Aktivkohlefilter. Damit eignet er sich für Innenräume mit unzureichender Lüftung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wie Schulen, Kitas, Universitäten, Büros, Hotels, Restaurants, Pflegeeinrichtungen und Fitnessstudios.

Raumlufthygiene an Schulen braucht jetzt eine Lösung – WOLF hat reagiert und baut Produktion von Luftreinigern aus

Die aktuelle Corona-Pandemie stellt unsere Schulen und Kitas vor erhebliche Herausforderungen. Stoßlüften reduziert die Aerosol-Konzentration deutlich, kann aber in der kommenden kalten Jahreszeit nicht konsequent durchgeführt werden. Nun sind schnelle und effiziente Lösungen erforderlich, die den Regelbetrieb unserer Bildungseinrichtungen in den kommenden Monaten ermöglichen. "Luftreiniger wie der AirPurifier von WOLF werden in der aktuellen Situation dringend benötigt. Als Raumluft-Experte möchten wir unseren Teil beitragen und hier zeitnah helfen. Deshalb haben wir entschieden, einen Teil unserer Produktionskapazitäten auf den Luftreiniger umzustellen, um möglichst viele Schulen noch vor dem Winter versorgen zu können“, erklärt Dr. Thomas Kneip, Vorsitzender der Geschäftsführung der WOLF GmbH.

Der kompakte WOLF AirPurifier lässt sich dank „Plug&Play-Prinzip“ ohne Fachpersonal unkompliziert aufstellen und einschalten. Das Luftreinigungs-System ist sofort einsatzfähig und muss nur über einen handelsüblichen Schuko-Stecker an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Gerät läuft leise und gewährleistet mit seiner sechsfachen Luftfiltrationsrate pro Stunde auch bei geschlossenen Fenstern, dass Gerüche, Schadstoffe und Aerosole in der Luft effektiv reduziert werden. Glatte Oberflächen stellen den hygienischen Betrieb streng nach VDI 6022 sicher. Entwicklung und Produktion des AirPurifiers in Deutschland gewährleistet eine hohe Qualität.

Der WOLF AirPurifier lässt sich über die WOLF Website bestellen: www.wolf.eu/airpurifier