Die Pumpenbranche trifft sich in diesem Herbst online. Pentair Jung Pumpen lädt SHK-Installateure und Haustechnik-Planer zur ersten virtuellen Messe ein. Produktneuheiten aus der Gebäudeentwässerung werden auf ganz neue Art präsentiert.

Im Rahmen der virtuellen Messe haben Besucher die Möglichkeit, Produktneuheiten, ähnlich wie bei einem Computerspiel, in einer 3D- Umgebung zu erleben. Die Besucher bewegen sich frei im virtuellen Raum und navigieren rein digital über den Messestand. Zu jeder Zeit stehen verschiedene Dialogmöglich-keiten zur Auswahl, um den direkten Kontakt zwischen den Besuchern und den Beratern von Pentair Jung Pumpen herzustellen. Die Kommunikation erfolgt dabei über Live-Chats, wahlweise in Text- oder Videoform.

Aktuelle Produkthighlights

Die neuesten Entwicklungen an Kleinhebeanlagen sowie Lösungen für die barrierefreie Badgestaltung werden in animierter Form erlebbar gemacht und mit praktischen Einbauvideos veranschaulicht. Rund um die Produkte befinden sich definierte Touchpoints, mit denen sich per Klick hilfreiche Zusatzinformationen aufrufen lassen. Die Fragen der Messebesucher werden während der Live-Sessions von den fachkundigen Beratern digital und live beantwortet.

Online-Seminare informieren zu aktuellen Trends und Produkten

Parallel zu dem Besuch auf dem virtuellen Messestand, können Besucher auch an Webinaren im virtuellen Konferenzraum teilnehmen. In kurzweiligen Live-Vorträgen werden Fachthemen rund um die Abwassertechnik behandelt, wie z.B. Rückstauschutz, Barrierefreiheit und der richtige Einsatz von Kleinhebeanlagen.

Drei Flutboxen zu gewinnen

Unter allen registrierten Teilnehmern werden drei Flutboxen verlost. Hierfür gilt es, eine produktspezifische Expertenfrage richtig zu beantworten.

Termine für virtuelle Live-Messebesuche

Montag, 5. Oktober 2020

13:30 bis 15:30 Uhr

Mittwoch, 7. Oktober 2020

9:30 bis 11:30 Uhr

Weitere Termine sind am 3. und 5. November 2020 geplant.

Außerhalb der Live-Veranstaltungen kann der Messestand jederzeit besucht und eigenständig erkundet werden.

Anmeldung

Ab sofort können sich interessierte Besucher online zu einer der Live-Sessions kostenlos anmelden. Die Registrierung erfolgt über https://jung-pumpen.enra.app. Im Herbst sind weitere virtuelle Messen zu innovativen Pumpenschächten sowie Schachtsanierungen und cleverer Steuerungstechnik geplant.