Mit „Linus Inox“ komplettiert der Armaturenspezialist Schell seine Duschpaneel-Serie für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärraum. Das Duschpaneel besteht aus gebürstetem Premium-Edelstahl des Werkstoffs 1.4404. Damit bringt Schell ein Modell auf den Markt, das in hohem Maße korrosionsbeständig und vandalengeschützt ist und sich mit zeitlos-elegantem Design in nahezu jeden Sanitärraum harmonisch einfügt.

Die vielfach bewährte Schell Duschpaneel-Serie „Linus“ steht in zahlreichen Ausführungen bereit – mit „Linus Inox“ jetzt auch in sieben Edelstahl-Varianten. Die Verwendung von Premium-Edelstahl des Werkstoffs 1.4404 mit sorgfältiger Verarbeitung in jedem Detail machen das neue Schell Edelstahl-Duschpaneel überall dort zum Favoriten, wo starke Beanspruchung der Alltag ist, zum Beispiel in korrosiver bzw. maritimer Umgebung auf Campingplätzen in Meeres- bzw. Küstennähe. Sämtliche Oberflächen von „Linus Inox“ sind zudem pflegeleicht und reinigungsfreundlich, sodass eine anhaltende Sauberkeit im Sanitärraum gewährleistet ist.

Varianten für jeden Einsatzbereich

Als robustes Duschpaneel mit Wasseranschlussmöglichkeiten von hinten oder oben eignet sich „Linus Inox“ perfekt für den Neubau als auch für die Modernisierung von Duschanlagen. Um den unterschiedlichen Objektanforderungen hinsichtlich Duschkomfort, Erhalt der Trinkwasserhygiene und Reduzierung der Verbrauchskosten gerecht werden zu können, hält Schell das neue Edelstahl-Duschpaneel in sieben verschiedenen Varianten bereit – alle mit thermostatischer Temperaturregelung. Dazu gehören Basis-Ausführungen mit manueller Auslösung und Selbstschlusskartusche sowie Modelle mit CVD-Touch-Elektronik, mit Batterie- oder Netzbetrieb. Neben den Varianten mit integriertem Schell Duschkopf Comfort 13° gibt es auch Ausführungen mit zusätzlicher Handbrause und Brausestange oder Wandhalter. Optional im Schell Sortiment: eine passende Ablageschale, ebenfalls aus hochwertigem Edelstahl.

Nutzersicherheit und Schutz vor Legionellen

Der Betätigungsknopf zur Temperatureinstellung ist mit einer Temperatursperre ausgestattet. Sie lässt sich arretieren und greift bei 38°C. Bei Ausfall der Kaltwasserleitung stoppt das Thermostat den Heißwasserzufluss in Sekundenschnelle. So ist der Verbrühungsschutz nach EN 1111 gesichert.

Bei den „Linus Inox“-Varianten mit CVD-Touch-Elektronik hat Schell die 24-Stunden-Stagnationsspülung voreingestellt, die bei Bedarf aktiviert werden kann. Werden elektronische Duschpaneele in das Schell Wassermanagement-System SWS eingebunden, so unterstützt das den Erhalt der Trinkwasserhygiene optimal: Wichtige Zusatzparameter wie Stagnationsspülintervalle, Laufzeiten und Betätigungssperrzeiten können dann per PC, Tablett oder Smartphone schnell und einfach programmiert werden. Die Option zusätzlich einstellbarer Parameter bietet auch das SSC Bluetooth®-Modul: In diesem Fall erfolgt das Einrichten zeitsparend via SSC Bluetooth®-App. Einige Varianten „Linus Inox“ bieten auch die Möglichkeit zur thermischen Desinfektion – entweder mit vormontiertem monostabilen Magnetventil zur manuellen Auslösung oder mit bistabilem Magnetventil zur Steuerung über das SWS.