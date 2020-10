2020 wird als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen - neben vielen anderen Auswirkungen hat die Pandemie bislang auch alle Veranstaltungen der Branche lahmgelegt. Auf der einen Seite Wunsch und Bedürfnis nach dem Zusammentreffen der Branchenfamilie, auf der anderen das dringende Gebot von Sicherheit und Abstand: Der Handelsverband BHB nimmt diese Herausforderung an und hat die wichtigste Kongressveranstaltung der DIY-und Gartenbranche auf ein neues Level gehoben. Mit der neuen Marke eBHB2020 launchen die Organisatoren ein innovatives digitales Veranstaltungsformat, das starke Inhalte ebenso transportiert wie es Austausch und Interaktion ermöglicht. Premiere ist am 3. und 4. Dezember.

eBHB2020 wird sich dabei bewusst deutlich vom Gros der zahlreichen Online-Veranstaltungen, die in letzter Zeit den Markt geflutet haben, unterscheiden. Denn: „Für alle Beteiligten in der Home-Improvement-Szene, seien es Händler, Lieferanten oder Dienstleister, spielt der persönliche Austausch eine wichtige Rolle. Es ist also unsere Aufgabe, den gerade jetzt so notwendigen Zusammenhalt auch auf eine digitale Ebene zu heben", betont BHB- Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Wüst.

Dies auch ohne physische Präsenz sicherzustellen, war die große Herausforderungen für Planer und technisch Verantwortliche. Nun stehen als Ergebnis des Organisationsprozesses unterschiedliche Kombinationen von moderierten, offenen wie auch themengebunden Chaträumen und Diskussionsforen. Die Teilnehmer dürfen besonders auf diese Runden gespannt sein.

Natürlich steht aber auch die neue Variante des BHB-Kongresses für Kompetenz- und Wissenstransfer sowie Ausblicke und Analysen, die gerade in der jetzigen volatilen Lage bedeutsam sind.

Neben konstanten Eckpfeilern wie dem Lagebericht von BHB-Vorstandssprecher Peter Tepaß und dem Zahlen&Fakten-Part von Branchenanalyst Klaus-Peter Teipel stehen mit Trendforscher Tristan Horx (Zukunftsinstitut), Professor Guido Quelle (Int. Marken-Kolloqium) und Mathias Gehrckens (GF Accenture, Strategieberatung) drei renommierte Experten mit Ihren Einschätzungen für den Bau - und Gartenmarkthandel während und nach Corona auf dem Programm, das Dr. Peter Wüst moderiert.

Die Erfahrungen der vergangenen Monate am Ruder eines des Handels-Großplayers wird erstmals Hornbach-Baumarkt-CEO Erich Harsch teilen.

„Ein rundes Konzept, angepasst an die Bedürfnisse und Besonderheiten einer digitalen Großveranstaltung", so Peter Wüst. Kleiner Wermutstropfen: Eines allerdings wird in diesem Jahr fehlen müssen. „Den DIY-LifetimeAward, der in diesem Jahr das Lebenswerk von Erich Huwer ehren sollte, werden wir erst vergeben, wenn wieder physische Veranstaltungen möglich sind. Solche emotionalen Momente wollen wir persönlich und gemeinsam ,analog' feiern".

Dennoch weist der Hauptgeschäftsführer darauf hin, wie wichtig das erste digitale Branchentreffen mit eBHB2020 ist. „Der BHB hat in den letzten Monaten die unermüdliche Kommunikation aller Mitglieder untereinander befördert, Information und Kontakte zu allen Behörden und zur Politik aktiv betrieben und somit vieles in die Wege geleitet, um die Branche gut durch die Corona-Restriktionen zu begleiten. Für unsere Verbandsarbeit ist es wichtig und eine notwendige Bestätigung, dass nun möglichst viele Verantwortliche unser Konzept eBHB2020 unterstützen und so zu einem Erfolg werden lassen."

Die Anmeldung zum eBHB2020 ist bereits wie üblich über die Website www.baumarktkongress.dei möglich.

Tickets sind für 499,- EURO (BHB-Mitglieder 399,- EURO, jew. zzgl MwSt.) erhältlich. Außerdem stehen auch in der neuen Veranstaltungsform verschiedene Sponsorenpakete zur Verfügung. Ansprechpartner ist Torsten Gralla (Tel. 021-277595-15, torsten.gralla @ bhb.org).

eBHB2020 - Die wichtigsten Fakten zusammengefasst: