Gerade deshalb sieht Oventrop in der Ankündigung, die ISH in 2021 nun als digitale Messe durchzuführen, als ein wichtiges und richtiges Signal in den Markt. Denn die ISH ist nicht abgesagt, sie wird sich in 2021 lediglich auf einer digitalen Plattform präsentieren. Oventrop sieht darin große Chancen: Die Nutzung digitaler Kanäle, biete Möglichkeiten neue Wege zu gehen und ein noch breiteres Fachpublikum zu erreichen.

Oventrop ist überzeugt davon, dass die ISH ihrem Anspruch als Weltleitmesse der SHK-Branche auch digital gerecht werden wird. Oventrop wird dazu seinen Anteil beitragen und freut sich auf einen spannenden Austausch und Wettbewerb – diesmal im Rahmen der digitalen ISH in 2021.