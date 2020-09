Mit Erleichterung hat die Geschäfts- und Vertriebsleitung der JUDO Wasseraufbereitung GmbH die frühe Entscheidung der Messe Frankfurt aufgenommen, die im kommenden Frühjahr anstehende ISH nicht als Präsenzveranstaltung durchzuführen.

„Die ISH 2021 als virtuelle Branchen-Plattform für Business und Wissensaustausch abzuhalten, halten wir für eine hervorragende Alternative in der aktuellen Situation“, erklärt Daniel Kloß, Leiter Marketing und seit Kurzem auch Vertriebsleiter Deutschland. Die intensiven Diskussionen in den vergangenen Wochen und Monaten über das Wohl der Mitarbeiter und Kunden findet mit der Entscheidung ein vernünftiges Ende.

„Unser Anspruch, Produkte für das Fachhandwerk in der gewohnten Art und Weise auf einer Messe live erlebbar zu machen, wäre im Rahmen dieser besonderen Situation außerdem nur sehr schwierig umsetzbar gewesen.“

Die Zeit, die nun noch bis zur ISH verbleibt, kann jetzt verstärkt in die Planung neuer Präsentationsformen investiert werden. „Wir finden es spannend, mit unserem Marketingteam in eine ganz andere Welt der Produktpräsentation einzusteigen“, so der geschäftsführende Gesellschafter Hartmut Dopslaff in einer ersten Einschätzung. „Da das Wohl unserer Mitarbeiter und Kunden für uns an erster Stelle steht, sind wir außerdem erleichtert, dass die Covid-19-bedingten Risiken einer Messe durch die Entscheidung für alle Beteiligten ausgeschlossen werden können.“

„Die digitale Plattform und damit auch die Art und Weise der Kundenansprache bietet uns ganz neue, ungeahnte Möglichkeiten und Chancen“, fügt Daniel Kloß hinzu. „Wir standen gerade in den vergangenen Wochen in besonders engem Kontakt mit unseren Kunden und Partnern und konnten klare Tendenzen und Wünsche ausmachen. Auf dieser Grundlage werden wir für die Vorstellung unserer Neuheiten im Frühjahr deshalb ein ganz neues, innovatives Konzept entwerfen.“