Aber es kommt anders. Die wichtigste Leistungsschau unserer Branche wird jetzt erstmals in der digitalen Welt stattfinden. Sie wird nicht abgesagt oder verschoben. Sie wird zu einer digitalen Plattform, auf der unsere Marktpartner ihre wichtigsten Neuheiten präsentieren können. Auch wenn dies nicht den Ersatz bietet für die persönliche Begegnung, den persönlichen Austausch, den das Fachhandwerk an Präsenzmessen so sehr schätzt, eine digitale ISH 2021 ist weitaus besser als gar keine ISH 2021!

Der Zentralverband wird alles dafür tun, der ISH digital das Fachpublikum zuzuführen, das ansonsten die Messehallen gefüllt hätte. Wir werden Möglichkeiten und Wege schaffen, um das weite Themenspektrum einer ISH Weltleitmesse an unser Handwerk zu bringen.

Die SHK-Branche steht gerade heute wie keine zweite für Klimaschutz, Energieeffizienz und Hygiene. Das werden wir alle gemeinsam deutlich machen und mit Nachdruck an die Öffentlichkeit bringen. Hier schafft uns die Nutzung der vielfältigen digitalen Wege sogar einen weitaus größeren Hebel als die reine Präsenzmesse.

In der jetzt schon über ein halbes Jahr andauernden Corona-Pandemie hat unser Handwerk bewiesen, dass sich seine Kunden und seine Marktpartner auf die SHK-Betriebe verlassen können. Der nationale SHK-Markt hat sich bisher weitestgehend stabil gezeigt. Diese positive Entwicklung gilt es, in das nächste Jahr mitzunehmen. Daher ist es besonders wichtig, unserem Handwerk Informationen und Innovationen an die Hand zu geben, die das befördern können. Jetzt sind alle aufgerufen, dies virtuell zu ermöglichen – auf einer ish digital, die bis auf den persönlichen Kontakt und Austausch den Anspruch einer Leitmesse erfüllt.

Der ZVSHK hat seinen Messeauftritt auf der ISH 2019 unter das Motto gestellt: #shkdigital #wirvernetzenuns. Ein Fingerzeig auf die ISH 2021. Auch wenn dies damals ganz anders gedacht war.