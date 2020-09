Seit 1993 entwickelt und vertreibt die Pluggit GmbH ventilatorgestützte Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung für alle Wohnbausegmente und ist als technologischer Marktführer in diesem Produktbereich anerkannt. Das Unternehmen gehört als eigenständig agierende Marke zur Soler & Palau Ventilation Group, dem weltweit führenden Lüftungsspezialisten aus Spanien. In enger Kooperation mit der S&P Deutschland GmbH realisiert Pluggit innovative Lüftungslösungen für Wohn- und Gewerbebauten.

Ihre Aufgaben:

Eigenverantwortliche, erfolgsorientierte Marktbearbeitung im Rahmen der Vertriebsstrategie

Konsequenter Aufbau und Ausbau von Kundenbeziehungen und Entwicklung/Betreuung von Fertig- und Massivhausherstellern, Bauträgern, Wohnungsbaugesellschaften, Planungs- und Architekturbüros, Energieberatern, Objektinstallateuren, Fachplanungsgesellschaften

Ermittlung von Objekten und Recherche durch optimales Netzwerken in Zusammenarbeit mit den regionalen Vertriebskollegen

Erstellen von Objektangeboten und deren konsequente Verfolgung unter Beachtung der Konditionspolitik, Vertriebsstrategie und des 3 – stufigen Vertriebsweges

Durchführung von Schulungsmaßnahmen, Vortragsabenden, Marketingaktionen und Veranstaltungen

Neukontaktgewinnung und Kontaktpflege durch aktive Teilnahme an Zielgruppenevents wie z.B. Golfturnieren, Immo Lounges und kulturellen Abendveranstaltungen

Markt-, Wettbewerbs- und Zielgruppenbeobachtung und Verarbeitung/Weitergabe der gewonnenen Informationen

Konsequente und fortwährende Objektverfolgung mittels CRM

Regelmäßiges Reporting (Monatsbericht, CRM, Quartalsmeetings, Maßnahmenpläne)

Enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Leiter Anwendungstechnik, den regionalen Vertriebskollegen, Marketing, Produktmanagement, Planungsabteilung sowie Vertriebsinnendienst.

Ihr Profil:

Erfolgreicher Abschluss einer kaufmännischen und/oder technischen Ausbildung

Idealerweise Kenner des 3-stufigen Vertriebsweges und Objektgeschäftes

Berufserfahrung im Vertrieb von Produkten, idealerweise im Bereich Haustechnik

Erfahrung in einer technischen Branche im Bereich Haustechnik (Heizung / Klima /Lüftung) von Vorteil

Kunden- und Ergebnisorientierung

Eigenständige Arbeitsweise unter Berücksichtigung der Unternehmensziele

Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, Flexibilität, Ergebnisdruckresistenz und soziale Kompetenz

Hohes Maß an Reisebereitschaft auch über mehrere Tage

Sicherer Umgang mit dem PC insbesondere auch mit MS–Office und CRM-Systemen

Wohnort: zwischen Frankfurt am Main bis Münster

Unser Angebot:

Wir bieten eine umfassende Einarbeitung in die Aufgabenstellung sowie eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld. Die Mitarbeit in einem engagierten Team und die Entwicklungsmöglichkeiten eines erfolgreichen Unternehmens mit umweltfreundlichen Technologien erwarten Sie.

Sind Sie interessiert?