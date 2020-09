In diesem Jahr ist vieles anders, vor allem auch im Hinblick auf Veranstaltungen und Messen. Daikin steht als weltweiter Anbieter von Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik sowie Wärmepumpen seinen Kunden als starker Partner konstant und innovativ zur Seite. Aktuell zwar nicht live auf der Bühne, dafür digital im World Wide Web. So unterstützt Daikin vom 13. bis 15. Oktober als Exklusiv-Partner das Chillventa eSpecial und lädt am 29. Oktober zum eigenen digitalen Live-Event Daikin Rocktober. Im Fokus stehen die vielfältigen Daikin Produkte und Anwendungsmöglichkeiten, kundenorientierte Serviceleistungen sowie spannende Neuheiten.

Neben den Produkten aus den Reihen VRV, Split, Sky Air, Wärmepumpen, Lüftung und Kaltwasser ergänzen Lösungen für Gewerbekälte das 360° Produktportfolio von Daikin. Dank des breiten Sortiment-Katalogs können so gut wie alle gängigen Varianten und komplexen Herausforderungen in Bezug auf Klima-, Kälte-, Lüftungs- und Heiztechnik umgesetzt werden. Nachhaltige Lösungen, die auf das Klima und die Umwelt Rücksicht nehmen, stehen im Vordergrund. Beim Chillventa eSpecial und beim Launch-Event Daikin Rocktober können sich alle Teilnehmer dazu umfassend informieren und sich mit Daikin Experten austauschen.

Vielfältige Produkte und Serviceleistungen

Beim virtuellen Format des Chillventa eSpecial stehen die Daikin Experten für einen umfangreichen Wissensaustausch zu den Daikin Produkten und Serviceleistungen zur Verfügung. Im Rahmen des offiziellen Chillventa Fachprogramms bieten sie mit ihren Vorträgen – u.a. zum Thema „Klimalösungen aus dem Hause Daikin in Zeiten der Coronakrise“ – und Web-Seminaren aufschlussreiche Erkenntnisse. In 1:1 Videomeetings führen sie Einzelgespräche mit Teilnehmern, beantworten Fragen oder beteiligen sich an Diskussionen. Termine für den individuellen Austausch mit den Experten während des dreitätigen Online-Events können auf www.chillventa.de ab Anfang Oktober gebucht werden. Dort gibt es zudem ein umfangreiches Angebot an virtuellen Präsentationen und Download-Links zu Produktbildern, Grafiken und zusätzliche Informationen.

Spannende Neuheiten und Highlights – der Oktober rockt

Am 29. Oktober lädt Daikin von 14 Uhr bis 15.45 Uhr auf die firmeneigene Online-Bühne live zum Launch-Event Daikin Rocktober. Produktpräsentationen der Daikin Experten sowie Frage-und-Antwort Runden zu den Newcomern im Daikin Sortiment und ein virtuelles Rahmenprogramm stehen auf der Agenda. Die neuen „Stars“ im Daikin Produktsortiment wie die neue Mini VRV 5 und das neue CO2 Conveni-Pack werden vorgestellt. Die Anmeldung für das digitale Launch-Event ist möglich auf www.daikin-rocktober.de. Schnell sein lohnt sich bei der Anmeldung: Die ersten 100 Anmeldungen erhalten eine DAIKIN Goodie-Bag (nur solange der Vorrat reicht).

Die Entscheidung fällt leicht

Daikin setzt bei den beiden Events bewusst unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Damit Anlagenbauer, Fachplaner und Interessierte aus der Branche die Möglichkeit haben, an beiden Terminen teilzunehmen, finden sie ganz bewusst an zwei verschiedenen Tagen statt. So wird es den Teilnehmern leichtgemacht, bei beiden Online-Veranstaltungen dabei zu sein.