Verso Care – puristisch klares Design für barrierefreie Badkonzepte

Die neue Serie Verso Care bietet vielfältige Möglichkeiten zur attraktiven Gestaltung von barrierefreien und altersgerechten Sanitärbereichen. Sie umfasst alle wichtigen Produkte wie Stützklappgriffe, Winkel- und Haltegriffe, Duschhandläufe und Duschklappsitze sowie eine Vielzahl von Zubehör. Hohe Gestaltungsfreiheit bieten die Farben der Nylonfarbkarte von NORMBAU. Zusätzlich ist Verso Care in den drei neuen, attraktiven Tönen Taupe, Pastell- und Saphirblau erhältlich.



Umfassende Serie für barrierefreie Ausstattungen mit Stil

Verso Care eignet sich für Sanitärbereiche in Pflege- und Reha-Einrichtungen sowie Kliniken ebenso wie in Seniorenwohnanlagen oder privaten Badezimmern. Sie wurde für verbesserte Hygiene entwickelt und ist in drei Farben auch mit antibakteriellem Schutz erhältlich.



Mit Leidenschaft mehr Lebensqualität entwickeln

Verso Care ist ein weiteres Beispiel für die konsequente Umsetzung des NORMBAU-Unternehmensmottos „Passion for Care“ – Leidenschaft für mehr Lebensqualität. In der Entwicklung und Umsetzung von Verso Care hat NORMBAU ein neues Kapitel mit dem Werkstoff Nylon aufgeschlagen. Die Oberflächen sind haptisch angenehm, gut zu greifen und höchst reinigungsfreundlich. Optisch überzeugt Nylon mit dauerhaftem Glanz und Vielseitigkeit bei der Farbgestaltung. Einen prägenden Aspekt der neuen Serie stellen die montagefreundlichen Wandstützen dar, die namensgebend für die Serie Verso Care sind.

