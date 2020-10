Das große Angebot an Schulungen und Fortbildungen, bekannt unter dem Namen ACO Academy, genießt in der Branche seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf. An volle Seminar-Räume ist in Zeiten von Messe-Absagen, Social Distancing und Homeschooling jedoch nicht zu denken. Allerdings wurden Architekten, Planer und Verarbeiter schon vor Beginn der Corona-Pandemie mit einem ausgesprochen vielfältigen digitalen Informationsangebot von ACO Haustechnik "verwöhnt": Zu erwähnen sind u.a. die Auslegungstools für Planer, die Service-Tipps als Videos für Verarbeiter, der funktionsreiche Online-Katalog, das neue E-Magazin e-mag.aco und natürlich die BIM-readiness des umfangreichen Produkt-Portfolios. Alles in allem Ausdruck einer digitalen Kompetenz, die es ACO Haustechnik jetzt ermöglicht hat, sein Schulungsangebot kurzerhand in den virtuellen Raum zu verlegen.

Das Themenspektrum der neuen Webinar-Reihe 2020 reicht von hygienischer Sanitärentwässerung über Energie aus Abwasser, Auslegung von Fettbabscheidern, regelgerechte Entwässerung, Brand- und Rückstauschutz bis hin zu BIM in der Gebäudeentwässerung. Die Dauer beträgt meist 45 oder 60, teilweise auch 90 Minuten. Alle Termine, Themen und Referenten finden sich – einschließlich Online-Anmeldeformular – in chronologischer Übersicht auf https://aco.me/HTWebSeminare