Der neue x-buffer flex Schichtenpufferspeicher bietet durch seine modulare Bauweise eine große Variantenvielfalt und flexible BesteNmöglichkeiten. Dank innovativer Konstruktion und des hohen Vorkonfektionierungsgrads ist er einmalig einfach, schnell und sicher nach dem Plug & Heat Prinzip installiert.

Effiziente Puffer-, Warmwasser- und Kombi-Speicher für den Heiz- und Kühlbetrieb - Raumklima-Spezialist Kermi bietet eine große Vielfalt an passenden Modellen für sein x-change dynamic Wärmepumpen­Sortiment. Mit einer innovativen Neuentwicklung kommt nun eine flexible, zukunftssichere Speicherlösung hinzu.

Effiziente Speicherung & komfortable Trinkwasserversorgung

Für die nahezu verlustfreie Speicherung der erzeugten Wärme sorgt beim neuen x-buffer flex das bewährte, von Kermi entwickelte Einschichtungsverfahren ebenso wie die hochwertige Neodul-Dämmung. Bei fast allen Modellen wird somit die Effizienzklasse B erreicht. Die integrierte Frischwasserstation erwärmt das Trinkwasser hygienisch „just in time" im Durchflussprinzip. Die Schüttleistung bei der Warmwasserbereitung wurde nochmals um ca. 10 % erhöht - für optimalen Komfort in der Trinkwasserversorgung.

Flexibel bei der Bestellung & komfortabel auf der Baustelle

Der neue x-buffer flex besteht aus nur drei kompakten Modulen: Speicher, Dämmung und Hydrauliktower inklusive werkzeuglos klemmender EPP- Verkleidung. Somit ist dieser Schichtenpufferspeicher nicht nur formschön und platzsparend in der Aufstellung, sondern es werden auch Lagerung sowie Logistik auf der Baustelle vereinfacht.

Bei der Bestellung des Hydrauliktowers kann aus verschiedenen Ausstattungen gewählt werden. So ist die Ausführung mit ein oder zwei gemischten oder ungemischten Heizkreisen möglich. Die Frischwasserstation ist mit einem kupfer- oder edelstahlgelöteten Wärmeübertrager erhältlich, mit oder ohne Zirkulation. Bei vorhandener Zirkulation ist ein Speicherschichtungsset vorhanden, das den Rücklauf je nach Temperatur automatisch in den passenden Bereich des Speichers leitet - ein weiteres Plus in Sachen Energieeffizienz. Alle Hydrauliktower sind mit einer Beladegruppe ausgestattet und beinhalten die entsprechenden Verrohrungen der einzelnen Stationen zur flachdichtenden Verbindung am Pufferspeicher.

Die Montage erfolgt nach dem Plug & Heat Prinzip: Werkseitig wird der x- buffer flex komplett auf die individuelle Kundenanforderung vorkonfektioniert. Alle elektrischen Komponenten sind übersichtlich in einer kompakten, vorverdrahteten Elektrobox zusammengeführt. Die bauseitige hydraulische Leitungsführung kann absolut flexibel erfolgen - der Wärmepumpen-Anschluss ist bspw. links- oder rechtsseitig möglich. Somit bietet der x-buffer flex eine auf dem Markt einmalig einfache und zeitsparende Montage.

Platzsparende Speicherlösung für Hybridsysteme

Ohne außenverlaufende Rohrleitungen lässt sich der Speicher platzsparend etwa in Raumecken installieren. Die Wartung erfolgt komplett über die Front am Hydrauliktower, sodass andere Bereiche nach der Installation nicht mehr zugänglich sein müssen.

Dank zusätzlicher Stutzen lassen sich über den x-buffer flex weitere regenerative und zusätzliche Energien hydraulisch und regelungstechnisch einbinden - wie beispielsweise ein zweiter Wärmeerzeuger, Solarthermie und PV-Strom.

Kermi bietet den x-buffer flex in Speichergrößen von 600 bis 1300 Litern. So ergänzt der neue Schichtenpufferspeicher die x-change dynamic Wärmepumpen von Kermi ideal und erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Kermi Systems x-optimiert - der „Alles-aus-einer-Hand-Lösung" für Heizen, Kühlen, Lüften.