GROHE bietet ein vielfältiges Produktportfolio für den kompletten Bereich rund um die Spüle. Neben zahlreichen unterschiedlichen Designs präsentiert die Premium- Marke mit ihrer Colors Kollektion ein ganz besonderes Highlight: Armaturen und Spülen in attraktiven Farbtönen setzen gekonnt optische Statements in der Küche.

Anstatt wie üblich in Löhne, trifft sich die Küchenwelt in diesem Jahr online, um sich über Produktneuheiten und Trends auszutauschen. Als Alternative zu den klassischen Branchenveranstaltungen hat die „kuechenherbst.online“, die unter anderem die area30 ersetzt, für GROHE hohe Relevanz. Der namhafte Sanitärhersteller präsentiert auf dem virtuellen Messestand sein umfangreiches Komplettangebot rund um die Spüle.

In drei exklusiven Live-Streams informieren Trainer Heiko Middendorf und seine Vertriebskollegen Besucher über das umfangreiche GROHE Küchen-Portfolio. Neben den gleichermaßen designstarken wie komfortablen SmartControl Armaturen, die sich bequem per Knopfdruck bedienen lassen, stehen auch die nachhaltigen Wassersysteme GROHE Blue und Red im Fokus. Besonderes Highlight ist zudem die GROHE Colors Kollektion, die Armaturen, Spülen und Accessoires in attraktiven Farbtönen wie Cool Sunrise, Warm Sunset oder Graphit umfasst. Diese setzen nicht nur echte Designstatements, sondern überzeugen auch durch ihre besonders widerstandsfähige PVD-Beschichtung.

„GROHE ist nicht nur in jedem zweitem Badezimmer zu Hause, sondern erobert auf Basis einer umfassenden, perfekt abgestimmten Produktauswahl für den gesamten Bereich rund um die Spüle auch immer mehr auch die deutschen Küchen“, so Alexander Zeeh, Regional Vice President Central Europe. „Wir freuen uns auf den aktiven Austausch mit dem Küchenhandel und laden die Fachbesucher herzlich ein, sich vom 19. bis 24. September 2020

auf der kuechenherbst.online einen Eindruck unseres vielfältigen Küchensortiments zu verschaffen.“

Die Termine der GROHE Live-Streams:

Montag den 21.09.20 von 13:00 bis 14:00 Uhr

https://youtu.be/MQIkp9i3pjU

Dienstag den 22.09.20 von 11:00 bis 12:00 Uhr

https://youtu.be/ 9RwhyYilrk

Donnerstag den 24.09.20 von 13:00 bis 14:00 Uhr

https://youtu.be/2 uEKavDJjE