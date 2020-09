Multiresistente Erreger sind in aller Munde, denn sie verbreiten sich schnell und stellen besonders in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eine große Gefahr dar. FSB leistet mit der antibakteriellen Beschichtung Anti-Infection Coating (AIC) für zahlreiche Beschlag-Familien sowie für das barrierefreie ErgoSystem® für den Sanitärbereich einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der sogenannten Krankenhauskeime. Das 2019 eingeführte und für Produkte aus Edelstahl und Aluminium verfügbare Anti-Infection Coating gewährleistet eine Reduktion multiresistenter Erreger um 99,99% (lebenslange Wirksamkeit zertifiziert nach ISO 22 196 JIS Z 2801:2010).



Bei hohem Publikumsverkehr in öffentlichen Gebäuden besteht ein erhöhtes Risiko der Übertragung von Bakterien und auch multiresistenten Erregern. Potentielle Keimträger sind dabei vor allem Gegenstände, die regelmäßig angefasst werden, u.a. Türdrücker, Fensterbeschläge oder Handläufe. Produkte von FSB mit dem innovativen Anti-Infection Coating sorgen überzeugend für die Senkung des Infektionsrisikos für Krankenhauspatienten, Pflegepersonal und Gäste.