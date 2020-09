COSMO setzt beim neuen Gesamtkatalog 2020/2021 weiterhin auf die im vergangenen Jahr opti­mierte Struktur und legt damit den Fokus auf Übersichtlichkeit. Über ein Register führt der Weg direkt in die Sortimente Heizung und Lüftung mit ihren sämtlichen Produktbereichen. Ein Griff und schon sind alle Informationen zur Hand. Auch das Stichwortverzeichnis erleichtert die Suche nach den jeweiligen Produkten und Services.

Spielerei oder doch nützliches Extra? Die Antwort ist schnell gefunden. Im Katalog ganz vorne befinden sich heraustrennbare Post-Its, mit denen Fachhandwerker Seiten mit immer wieder benötigten Pro­dukten und Informationen farbig kennzeichnen können, um sie beim nächsten Projekt noch schneller zu finden.

COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „Die Arbeit im Büro und auf der Baustelle wird zunehmend digitalisiert. Die Rückmeldungen aus dem Fachhandwerk zeigen aber, dass unser Gesamt­katalog im Tagesgeschäft weiterhin als Werkzeug genutzt und nachgefragt wird. Das freut uns. Alles auf einen Blick sowie mit handlichem Zugriff auf die entscheidenden Informationen haben wir wieder eine praktische und zeitsparende Lösung gefunden."

Aktuell befindet sich der COSMO-Katalog in Auslieferung an den Großhandel und kann dann über den jeweiligen Ansprechpartner bezogen werden. Eine Online-Version des Katalogs ist in Kürze auf der Webseite cosmo-info.de im Katalogregal hinterlegt.