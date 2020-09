Für private Bauherrn ist das Bad ganz klar der „Investitionsfavorit“. Bei Sanierungen sehen hier 38 Prozent Handlungsbedarf, in der Küche hingegen nur 27 Prozent (Quelle: Ver­einigung Deutsche Sanitär­wirtschaft VDS; Ipsos-Institut). Das Vor­wand­programm „Prevista Dry Plus“ von Viega bietet als Schienen­system eine Vielzahl von Möglich­keiten, das Bad zur eigenen Wohlfühl­oase zu verwandeln. Erleichtert wird die Auslegung dabei durch den „Prevista Dry Plus“-Konfigurator unter www.viega.de/Prevista/Onlinetool: Mit wenigen Maus­klicks kann die komplette Vorwand­konstruktion online aufgebaut und als PDF mit Konstruktionszeichnung und Stückliste für die Bestellung ausgedruckt werden.

Für die individuelle Badgestaltung sind flexible Vorwandinstallationen der anerkannte Stand der Technik. Schnell und einfach lassen sich damit auch bei schwierigen Raumsituationen anspruchsvolle Lösungen realisieren, ohne dabei in die Bausubstanz einzugreifen. Zusätzlich sorgt die Entkopplung der Ausstattungselemente und der Rohrleitungen vom Baukörper für einen deutlichen Zugewinn an Schallschutz. Mit dem Trockenbau-Schienensystem „Prevista Dry Plus“ reizt Viega diese Montagevorteile perfekt aus: Halb- und deckenhohe Konstruktionen sind genauso machbar wie Raumteiler oder zusätzliche Ablagemöglichkeiten in der Vorwand.

Gestaltungspotenzial nutzen

Welches Potenzial das System bietet, lässt sich dabei im Kundengespräch ganz einfach mit dem „Prevista Dry Plus“-Onlinekonfigurator darstellen: Binnen weniger Minuten kann über das intuitiv bedienbare Programm mit ein paar Mausklicks die künftige Vorwandkonstruktion mit den zugehörenden Ausstattungselementen in 3D abgebildet werden.

Im ersten Schritt wird dafür die bevorzugte Einbausituation definiert, zum Beispiel mit halbhohen Vorwänden oder auch einer Schachtkonstruktion. Nach Festlegung der Raummaße und der Bauhöhe bzw. -breite der Vorwandelemente können dann die gewünschten Ausstattungselemente per Drag-and-drop hinzugefügt werden. Die Grafiken von WC und Urinal, Wasch­tisch und Bidet sind dafür bereits mit den notwendigen Abstandsvorgaben hinterlegt. So ist mit der Online-Planung auch gleich eine Machbarkeits­prüfung verbunden. Gleiches gilt für die zuvor definierte Höhe der Vorwand. Passt die nicht zur gewählten Ausstattung, ist die Wunschkombination nicht möglich. Das schützt vor versehentlichen Fehlplanungen.

In der 3D-Ansicht kann die Badplanung final aus unterschiedlichsten Betrachtungswinkeln überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, bevor die Ausgabe als PDF-Datei erfolgt. Dazu gehören im Übrigen nicht nur die vermaßte Konstruktionszeichnung zur einfachen Montage, sondern auch eine Zuschnittliste, eine Materialliste für die Bestellung sowie die Produkt­informationen zu den benötigten Artikeln.

Online direkt verfügbar

Der „Prevista Dry Plus“-Konfigurator für die kreative Badgestaltung läuft ohne Anmeldung online als Tablet- oder Desktopanwendung. Ein spezieller Download oder eine kontinuierliche Softwarepflege sind also nicht notwendig.

Mehr Informationen zu dem „Prevista“-Vorwandsystem und dem „Prevista Dry Plus“-Onlinetool gibt es unter viega.de/Prevista.

„Prevista Dry Plus“ – das System

Das Vorwandprogramm „Prevista“ von Viega wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachhandwerkern entwickelt. Das Ergebnis ist ein modular aufgebautes System, das dank Plattformstrategie mit nur drei Produktlinien alle gängigen Einbausituationen abdeckt. Besonders viele Möglichkeiten der Badgestaltung bietet dabei „Prevista Dry Plus“ als Schienensystem für den Trockenbau.

Basis von „Prevista Dry Plus“ ist die einfach per Stanze abzulängende, stabile Montageschiene. Sie bietet eine große Auflagefläche für die Beplankung und wird direkt auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke befestigt. Für den Aufbau der Vorwandkonstruktion selbst stehen dann werkzeuglos einsetzbare Schienen­verbinder in 45° oder 90° zur Verfügung.

Der entsprechende Materialbedarf lässt sich dabei ganz einfach ermitteln: Über die Auslegung der Vorwandkonstruktion mit dem „Prevista Dry Plus“-Onlinekonfigurator wird direkt eine entsprechende Stückliste generiert.

Zum System „Prevista Dry Plus“ gehören darüber hinaus Vorwandelemente aus der Serie „Prevista Dry“ für WC, Waschtisch, Urinal und Bidet. Hinzu kommen vom Nutzer in der Höhe verstellbare WC- und Waschtischelemente.

Die ebenfalls werkzeuglos zu montierenden „Prevista“-Spülkästen erleichtern nicht nur die Abläufe auf der Baustelle, sondern bieten bis zur Feininstallation die Freiheit bei der Auswahl der bevorzugten Betätigungsplatte. Die gewünschte Spülmenge lässt sich mit einem Handgriff am Ablaufventil einstellen, der optimale Spülstrom an einer patentierten Spülstromdrossel. Damit passt die Spülung problemlos zu den unterschied­lichsten, auch randlosen WC-Keramiken. Zudem sind die meisten WC-Elemente bereits für den Anschluss moderner Dusch-WCs vorbereitet, für die es die passenden Anschlusssets gibt.

Detaillierte Informationen zu dem neuen Vorwandsystem gibt es unter viega.de/Prevista.