Warum auf eine 50 mm Sperrwasserhöhe verzichten, wenn es mit dem Easy Drain Aqua Brilliant Duschablauf bei 65 mm Einbauhöhe ganz einfach möglich ist. Die Eigenschaften dieses wirklich brillanten Systems erleichtert die Zusammenarbeit von Installateuren, Fliesen- und Estrichlegern.

Für jede Bauhöhe geeignet

Richtig gelesen! Der Aqua Brilliant Duschablauf ist für jede Bauhöhe ab 65 mm geeignet. Das Siphongehäuse ist nämlich in der Höhe verstellbar. Auch der Aufsatzrahmen und die Abdeckung sind sowohl höhenverstellbar als auch drehbar.

Senkrecht- und waagerechter Anschluss kombiniert

Der außergewöhnlich flache Aqua Brilliant hat einen variablen Anschluss für die horizontale oder vertikale Installation. Mit nur 65 mm Bauhöhe erreicht dieser Duschablauf die nach DIN EN 1253 vorgeschriebenen 50 mm Sperrwasserhöhe. Das macht ihn auch besonders geeignet für Renovierungsprojekte.

Für jeden Kundenwunsch eine Lösung

Für jeden Renovierungswunsch Ihrer Kunden haben wir eine Lösung. Der Aqua Brilliant ist nicht nur extrem flach, sondern auch in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die in der Höhe verstellbare Abdeckung ist in gebürstetem Stahl und befliesbar erhältlich. Des Weiteren gewähren wir auf den nach EN 1253, ETAG 022 und DIN 18534 geprüften Aqua Brilliant Duschablauf 10 Jahre Garantie!

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe von 50 mm möglich

Aufsatzrahmen und Abdeckung höhenverstell- und drehbar

Hohe Ablaufleistung 39 l/min

ABS Siphongehäuse auch verklebbar, nach DIN-EN-ISO 2580-1:2002

Einfache Reinigung des Siphongehäuses

WPS Technik - 10 Jahre Garantie (DIN 18534)

Ablauf variabel zu installieren

Selbsterklärender Ablauf für das Profihandwerk

Zertifiziert nach DIN 18534, ETAG – 022, EN 1253

Weitere Informationen: www.duschrinne.de