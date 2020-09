Neue Webseite der Viessmann Group vereint Unternehmens-Purpose, Familiengeschichte, Newsroom und Karriereportal.

www.viessmann.family lädt dazu ein, die Viessmann Group noch näher kennenzulernen.

Die große Viessmann Familie mit über 12.300 Mitgliedern wird vorgestellt.

Neben Unternehmenswerten, Chronik und Vorstellung der Unternehmensführung

Aktuelle News und Stellenangebote über das Karriereportal.

Die Viessmann Group hat heute ein neues weltweites Webportal gelauncht, die www.viessmann.family. Damit gibt das in vierter Generation von Max Viessmann geführte Familienunternehmen einen umfassenden Überblick über alle relevanten Informationen zu Heiz- und Klimalösungen sowie sämtliche Kontaktangebote auf einen Blick.

Die Seite richtet sich an JournalistInnen, fungiert aber zudem als multimediales Nutzererlebnis für eine globale Zielgruppe: GeschäftspartnerInnen, KundInnen, potentielle oder bestehende MitarbeiterInnen. Mit viessmann.family werden gleichzeitig auch die internationalen Angebote der rund 40 Länderwebseiten ergänzt.

Fünf Kategorien: Dafür steht Viessmann

Die Webseite bringt übersichtlich in fünf Kategorien zum Ausdruck, wer wir sind, wofür wir stehen, was wir tun, wie wir handeln und wo wir zu finden sind. www.viessmann.family zeigt, wo wir unsere ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung sehen und was uns Nachhaltigkeit bedeutet. Wir zeigen unseren Weg in die Digitalisierung und welches Angebot neben der klassischen Heizung noch in unserem Portfolio steckt. Über spannende Beiträge auf der www.viessmann.family erfahren die Nutzer, wie wir den Lebensraum für zukünftige Generationen gestalten wollen. Schließlich stellen sich unsere Familienmitglieder sich und ihre persönlichen Viessmann Geschichten selbst vor – vom CEO über den Manager bis hin zum Logistikfahrer.

Join the family: Das Karriereportal zeigt Chancen auf

Wer Viessmann selbst prägen und weiterentwickeln möchte, dem steht das Karriereportal der viessmann.family offen. Hier finden sich alle offenen Stellenangebote sowie Infos zu Personalentwicklung und Führungsprinzipien. Interessierte können sich zudem über eine Ausbildung oder ein duales Studium bei Viessmann informieren. Der Bereich “Arbeiten bei Viessmann” liefert darüber die passende Inspiration: In authentischen Porträts lassen sich einzelne Familienmitglieder, ihre Arbeitsbereiche und ihre persönliche Entwicklung kennenlernen.

Aktuell, international und responsive

Ergänzt wird die Webseite durch den neu gestalteten Newsroom, der über alle aktuellen Neuigkeiten rund um das Unternehmen und die Energiebranche auf dem Laufenden hält.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf www.viessmann.family. Unsere Webseite ist in Deutscher und Englischer Sprache im responsiven Design für alle Endgeräte verfügbar.