Die Duschkabine NICA ist Teil der Dark Edition von Kermi. In Schwarz Soft bekommt die Gleittür klare Konturen und sticht im Badezimmer hervor. Das hilft auch bei der Orientierung. Foto: Kermi GmbH

Kermi bietet die Möglichkeit Duschkabinen nach persönlichem Geschmack zu individualisieren. Ein Ausdruck von Individualität ist die Farbgestaltung der Dusche, die zum Beispiel über den Sonderservice KermiEXTRA wählbar ist. Ein optisches Highlight im Badezimmer, das aber auch noch eine weitere Aufgabe erfüllt. Denn die Farbakzente können auch bei der Orientierung helfen.



Ohne Bodenprofil und mit integriertem Soft-Open und Soft-Close Mechanismus lässt sich die Gleittür ganz bequem betreten und einfach öffnen und schließen. In Schwarz Soft wird NICA zum markanten Hingucker. Fotos: Kermi GmbH

Das Beispielbad wurde mit einer NICA Ecklösung aus der Dark Edition von Kermi ausgestattet. Die Duschkabine in edlem Schwarz Soft harmoniert perfekt mit der schwarz-weißen Farbgebung im Badezimmer. Die Konturen werden durch die Farbakzente optisch unterstrichen, die Duschkabine sticht dadurch im Raum hervor. Das bewirkt, dass man sich, zum Beispiel bei schummerigen Licht im Bad, gut orientieren kann. Insbesondere Menschen mit einem beeinträchtigten Sehvermögen hilft die farbliche Gestaltung sich sicher im Bad zurecht zu finden. Der NICA-Griff in Schwarz Soft wirkt sehr markant und lässt sich jederzeit sofort erkennen und gut fassen. Der integrierte Soft-Open und Soft-Close Mechanismus der Gleittüren erleichtert zudem das Öffnen und Schließen. In Kombination mit dem bodeneben installierten Kermi Duschplatz POINT E65 ist ein barrierefreier Duschbereich ohne jegliche Stolperfallen entstanden. Eine Duschlösung für alle Lebenslagen.